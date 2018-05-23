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    Komandolardan gövde gösterisi!

    Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev icra eden ve sancağında 2 üstün cesaret ve feragat madalyası olan Kayseri 1. Komando Tugayı tarafından gerçekleştirilen Erciyes-2018 tatbikatı, komandoların paraşütle atlamaları ve yerli yapım gerçek patlayıcılarla gerçekleştirilen faaliyet başarıyla tamamlandı. 

    Hürriyet Haber
    23.05.2018 - 10:14 | Son Güncelleme:
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    Komandolardan gövde gösterisiNext

    Dün gece 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında 12 kişilik komando timi CN-235 CASA tipi uçağa binerek şehit Teğmen Hasan Bak, atma ve atlama sahasına Hava Kılavuz Harekatı icra edip, operasyon öncesinde sahanın güvenliğini almıştı. Gün aydınlanıp, yer güvenliği sağlandıktan sonra operasyon başladı.

    Etiketler: tatbikat , gündem

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