Komando Seher tarih yazdı

İzmir Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında aralarında 14 yabancı askeri personelin de bulunduğu 419 subay adayı eğitimlerini tamamladı. Foça Jandarma Komando Okulu'nun 55 yıllık tarihinde bir ilk yaşanarak ilk defa bir kadın kursiyer eğitimi birincilikle bitirdi.
İzmir'in Foça ilçesinde bulunan Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında 43 haftalık eğitimlerini tamamlayan aralarında yabancı ülke askerlerinin de olduğu 8'i kadın 419 subay adayı, komando temel kursunu başarıyla tamamladı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.