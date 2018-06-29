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    Komando Seher tarih yazdı

    İzmir Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında aralarında 14 yabancı askeri personelin de bulunduğu 419 subay adayı eğitimlerini tamamladı. Foça Jandarma Komando Okulu'nun 55 yıllık tarihinde bir ilk yaşanarak ilk defa bir kadın kursiyer eğitimi birincilikle bitirdi.

    AA
    29.06.2018 - 14:18 | Son Güncelleme:
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    Komando Seher tarih yazdıNext

    İzmir'in Foça ilçesinde bulunan Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında 43 haftalık eğitimlerini tamamlayan aralarında yabancı ülke askerlerinin de olduğu 8'i kadın 419 subay adayı, komando temel kursunu başarıyla tamamladı.

    Etiketler: okul , birinci , son dakika , haberler

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