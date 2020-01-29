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Haber Giriş: 29 Ocak 2020 - 14:29, /

Kandilli deprem son dakika 2020: Canlı deprem haritası! Deprem mi oldu?

Türkiye'nin muhtelif noktalarında meydana gelen son depremler sonrasında gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi bünyesinde yer alan son dakika deprem haritası üzerine çevrildi. 'Deprem mi oldu?' sorusuna cevap veren son depremler haritası aracılığıyla meydana gelen depremlerin nerede yaşandığını ve kaç büyüklüğünde olduğunu öğrenmek mümkün oluyor. Peki, Kandilli son dakika deprem haritası aracılığıyla yayımlanan son depremler listesi üzerinde neler yer alıyor? İşte, 2020 Kandilli son depremler haritası aracılığıyla kolayca görüntülenebilecek olan son depremler bilgileri

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Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelen son depremler ve Manisa, Balıkesir, İzmir ve İstanbul'da hissedilen son depremler sonrasında teyakkuza geçen birçok vatandaş, internet üzerinden son depremler sorgularına devam ediyor. Peki, son depremler nerede meydana geldi? İşte, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem açıklamalarına göre detaylı bilgiler

SON DAKİKA DEPREMLER 2020

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
13:56:02 38.4312 39.3658 5.2 -.- 2.3 -.- ELMASUYU-SIVRICE (ELAZIG)
13:51:37 38.4035 39.0998 5.4 -.- 2.4 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)
13:39:49 35.2102 27.7760 13.5 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
13:23:53 38.4973 39.2257 5.0 -.- 2.0 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG)
13:23:41 39.0100 27.8472 7.6 -.- 2.6 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
13:20:20 39.0925 27.8518 3.1 -.- 2.9 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)
13:12:05 40.1807 42.6343 6.9 -.- 2.5 -.- KARAKURT-SARIKAMIS (KARS)
13:10:20 40.2385 31.7577 6.8 -.- 2.4 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)
12:18:59 38.9857 27.8428 9.4 -.- 1.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
12:18:12 38.9538 27.9427 4.5 -.- 1.4 -.- KABAAGACKIRAN-AKHISAR (MANISA)
12:16:50 39.0847 27.8343 12.4 -.- 2.3 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
11:58:46 34.9332 27.8503 5.0 -.- 3.4 3.4 AKDENIZ
11:48:57 38.3755 39.2170 7.5 -.- 1.8 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG)
11:46:29 38.4042 39.1898 11.4 -.- 2.1 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG)
11:34:55 38.4518 39.1882 14.5 -.- 1.8 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)
11:25:24 38.3750 39.1110 11.0 -.- 1.8 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG)
11:09:29 39.0055 27.8470 15.3 -.- 2.4 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
10:51:58 38.3817 39.2658 17.3 -.- 1.8 -.- YUKARICANAKCI-SIVRICE (ELAZIG)
10:36:21 35.1012 27.9993 6.3 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
10:32:59 39.0957 27.8405 5.3 -.- 1.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
10:32:03 39.0142 27.8592 3.9 -.- 1.7 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
10:26:29 40.6810 34.4160 24.1 -.- 1.8 -.- ESKIKOY-ISKILIP (CORUM)
10:06:53 38.3768 39.1910 4.9 -.- 1.9 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG)

SON DEPREMLERİ HARİTA ÜZERİNDE GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ<

Detaylar için sonraki sayfaya geçiniz...

2DEPREM DERİNLİĞİ NE ANLAMA GELİR

DEPREM DERİNLİĞİ NE ANLAMA GELİR?

Depremde enerjinin açığa çıktığı noktanın yeryüzünden en kısa uzaklığı. Depremler odak derinliklerine göre sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırma tektonik depremler için geçerlidir. Yerin 0-60 km derinliğinde olan depremler sığ depremler, yerin 60-300 km derinliklerinde olan depremler orta derinlikte olan depremler ve yerin 300 km'den fazla derinliğinde olan depremler ise derin depremler olarak tanımlanır. Türkiyede olan depremler; genellikle sığ depremlerdir ve derinlikleri 0-60 km arasındadır.

3DEPREM FIRTINASI NEDİR

DEPREM FIRTINASI NEDİR?

Sınırlı bir alan ve belli bir sürede çok sayıda deprem meydana gelmesi. Büyüklükleri yani magnitüd değerleri birbirine çok yakın olduğundan ana şok veya artçı deprem olarak adlandırılmayan bir seri depremi kapsar.

4DEPREM HABERCİSİ NE DEMEK

DEPREM HABERCİSİ NE DEMEK?

Deprem öncesinde, kaynak zonlarında ölçülen veya gözlenen arz manyetik ve elektrik alanlarındaki değişimler, yer kabuğundaki farklılaşmalar, yeraltı su seviyesindeki ve suların asal gaz yoğunlaşmasındaki, depremsellikteki değişimler gibi fiziksel parametrelere verilen genel ad. Deprem oluşumuyla ilişkileri, matematiksel temele dayanan bilimsel çalışmalara konu olmaktadır.

5DEPREM ŞİDDETİ NASIL TANIMLANIR

DEPREM ŞİDDETİ NASIL TANIMLANIR?

Depremin ortaya çıkardığı toplam enerjiyi karakterize eden, aletsel ölçüm ve hesaplama sonucunda bulunan değer. İlk olarak 1936 yılında "Richter" tarafından tanımlandığı için bu adla anılır. Farklı sismik dalga verilerini ve belirli kriterleri kullanarak çeşitli deprem magnitüdü hesaplama yöntem ve formülleri geliştirilmiştir. Md, Ms, Ml, Mb, Mw şeklindeki kısaltmalarla ifade edilirler. Sismolojide en çok kullanılan büyüklük değerleri, cisim dalgası fazından hesaplanan Mb, yüzey dalgasından hesaplanan Ms ve dalga şekilleri modellemesinden hesaplanan Mw değerleridir.

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