İşte Samsung'un son bombası: Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un bu yıla damgasını vurması beklenen yeni oyuncakları Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus ilk kez resmen görüntülendi! Peki yeni telefonlar hangi özelliklerle geliyor?
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