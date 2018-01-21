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İşte Samsung'un son bombası: Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un bu yıla damgasını vurması beklenen yeni oyuncakları Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus ilk kez resmen görüntülendi! Peki yeni telefonlar hangi özelliklerle geliyor?

Hürriyet Haber
21.01.2018 - 20:02 | Son Güncelleme:
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İşte Samsungun son bombası: Galaxy S9 ve Galaxy S9 PlusNext

Samsung'un haberi yok; ancak yeni telefonları tanıtım gününden önce ilk kez görüntülendi bile!

Etiketler: telefon

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