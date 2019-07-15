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    İstanbul'da tarihi gece!

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" sona erdi.

    DHA - İHA - AA
    15.07.2019 - 18:58 | Son Güncelleme:
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    İstanbulda tarihi geceNext

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin 3. yılında Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi apronunda gerçekleştirilen buluşma, Türkiye'de ve yurt dışındaki bazı şehirlerin meydanlarına kurulan dev ekranlar aracılığıyla canlı olarak izlenebildi.

    Etiketler: Atatürk Havalimanı , son dakika haberler
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