İstanbul ve Ankara'da kar yağışı başladı. İstanbul'da kar yağışı özellikle Beylikdüzü, Çatalca ve Silivri'de etkili oldu. Ankara’da etkili olan kar yağışı ile birlikte de yüksek kesimler beyaza büründü. Kar nedeniyle şehir içinde ulaşım yavaşladı.
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