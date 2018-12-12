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    İstanbul ve Ankara'da kar yağışı başladı

    İstanbul ve Ankara'da kar yağışı başladı. İstanbul'da kar yağışı özellikle Beylikdüzü, Çatalca ve Silivri'de etkili oldu. Ankara’da etkili olan kar yağışı ile birlikte de yüksek kesimler beyaza büründü. Kar nedeniyle şehir içinde ulaşım yavaşladı.

    DHA - İHA - AA
    12.12.2018 - 11:04 | Son Güncelleme:
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    İstanbul ve Ankarada kar yağışı başladıNext

    İSTANBUL

    Etiketler: Büyükçekmece , hava durumu
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