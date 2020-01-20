İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmini raporunu paylaştı. Resmi Twitter adresinden ‘Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.’ Açıklamasında bulunan MGM, vatandaşları kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına karşı uyardı. Haftalık raporda İstanbul için ise kar uyarısı geldi. Peki, İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
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Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nin birçok ilinde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji’nin Haftalık Hava Tahminine göre, (20 - 26 Ocak 2020) İstanbul’da 23-24 Ocak’ta karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor.
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Kurumun internet sitesinde yer alan verilere göre 23 Ocak’ta sıcaklığın 2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 5 derece olacağını öngören Meteoroloji, kentte karlar karışık yağmur görüleceğini kaydetti.
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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara’nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
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EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SICAKLIKLAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, hafif kar yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 2
İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 8
İzmir: Parçalı bulutlu 10
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 11
Antalya: Parçalı bulutlu 16
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 9
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 8
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı -5
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 8