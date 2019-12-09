iPhone kullananları şaşırtan sıra dışı bilgiler

Yani telefonunuzun gerçekte ne kadar çekip çekmediğini bu ayardan net bir şekilde görebiliyorsunuz.



Gelelim çok az kişinin bildiği bir özelliği sizle paylaşmaya! Telefonunuzu açın ve bugün bu ayarı hemen kapatın! Meğer telefonunuzu saniye saniye...