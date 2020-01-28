iPhone 11 Pro ile çekilen ultra geniş açılı Türkiye fotoğrafları

Bafa Gölü kıyısındaki Kapıkırı kasabasında karavan kampı yaptığımız bir sabah balıkçı teknelerinin sesini duydum ve hızla bir gün önceden gördüğüm adacık ile tekneyi fotoğraflamaya karar verdim. İstediğim kompozisyonu yakalamak için birkaç saniye zamanım vardı, çünkü tekne hızla ilerliyordu. iPhone 11 Pro Max Ultra Wide özelliği sayesinde yer değiştirmekle zaman kaybetmeden hem tekneyi, hem de adayı istediğim pozisyonda fotoğraflayabileceğim bir kare yakaladım. Fotoğrafta denize, dağlara vuran ışığı ve adacığın suya vuran yansımalarını vurgulamak için iPhone Fotoğraflar uygulamasında düzenleme yaptım.



Burçin&Erdi Vahid, Gezgin Fotoğrafçılar @trailofus