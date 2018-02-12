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    Haberler >Gündem>İki bin yıllık... 3 yıl önce gün yüzüne çıkartıldı... Dünyada böyle iki yapı var, biri Türkiye'de...

    İki bin yıllık... 3 yıl önce gün yüzüne çıkartıldı... Dünyada böyle iki yapı var, biri Türkiye'de...

    Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, "Kral kızı" adıyla bilinen Basilica Therma Roma Hamamı, tarihi özellikleri, mimarisi ve iki bin yıldır akan şifalı suyu ile dikkati çekiyor.

    AA
    12.02.2018 - 11:58 | Son Güncelleme:
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    İki bin yıllık... 3 yıl önce gün yüzüne çıkartıldı... Dünyada böyle iki yapı var, biri Türkiyede...Next

    Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde 3 yıl önce gün yüzüne çıkartılan "Basilica Therma" adlı Roma hamamı, 2 bin yıldır çıkan 50 derece sıcaklıktaki şifalı suyun doldurduğu antik havuzu ve ilginç mimarisiyle her mevsim ilgi çekiyor. Dönemin Roma kralının, bölgeden çıkan termal suyun iyileştirdiği kızı için yaptırdığına inanılan tarihi hamam bünyesindeki havuz, kış ortasında sporculara yüzme keyfi yaşattı.

    Etiketler: Yozgat , Sarıkaya , hamam , Basilica Therma , son dakika

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