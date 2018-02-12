İki bin yıllık... 3 yıl önce gün yüzüne çıkartıldı... Dünyada böyle iki yapı var, biri Türkiye'de...

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde 3 yıl önce gün yüzüne çıkartılan "Basilica Therma" adlı Roma hamamı, 2 bin yıldır çıkan 50 derece sıcaklıktaki şifalı suyun doldurduğu antik havuzu ve ilginç mimarisiyle her mevsim ilgi çekiyor. Dönemin Roma kralının, bölgeden çıkan termal suyun iyileştirdiği kızı için yaptırdığına inanılan tarihi hamam bünyesindeki havuz, kış ortasında sporculara yüzme keyfi yaşattı.
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