Herkes Harry ile Meghan'a bakıyor ama benim karım elden gidiyor

Radar adlı internet sitesinde yer alan habere göre Kate Middleton ile Prens William cephesinde de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Birçok kişiye göre Prens Harry ve Meghan Markle'ın aileden ayrılık kararının ardından bütün gözler Prens William ile eşi Kate Middleton'a çevrildi. Kraliçe 2. Elizabeth de önce ortanca oğlu Prens Andrew'nun skandalı sonra da torunu Prens Harry ile eşinin ayrılık kararından sonra ailenin bozulan imajını düzeltmek ve monarşiyi sempatik göstermek için Prens William ile ailesinden medet ummaya başladı.