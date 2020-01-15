Herkes Harry ile Meghan'a bakıyor ama benim karım elden gidiyor
İngiliz kraliyet ailesinde sular bir türlü durulmuyor... Bir süre öncesine kadar "kol kırılır yen içinde kalır" anlayışıyla her şey kapalı kapılar ardında yaşanıyordu. Ama artık o kapılar ne kadar sıkı kilitlenirse kilitlensin her şey dışarıya sızıyor. Her ne kadar son dönemde ailenin en çok konuşulan üyeleri Meghan Markle ve Prens Harry olsa da Prens William ile eşi Kate Middleton cephesi de çok rahat değil.
AFP, AP, REUTERS, BACKGRID UK
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Radar adlı internet sitesinde yer alan habere göre Kate Middleton ile Prens William cephesinde de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Birçok kişiye göre Prens Harry ve Meghan Markle'ın aileden ayrılık kararının ardından bütün gözler Prens William ile eşi Kate Middleton'a çevrildi. Kraliçe 2. Elizabeth de önce ortanca oğlu Prens Andrew'nun skandalı sonra da torunu Prens Harry ile eşinin ayrılık kararından sonra ailenin bozulan imajını düzeltmek ve monarşiyi sempatik göstermek için Prens William ile ailesinden medet ummaya başladı.
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İşte sarayın kapalı kapıları ardından gelen bilgilere dayanılarak ortaya atılan iddialara göre üç çocuk sahibi Kate Middleton ve Prens William da çok keyifli günler yaşamıyor. Babası Prens Charles'tan sonra tahtın ikinci sıradaki varisi olan Prens William, eşi Kate Middleton için endişeleniyor. Bunun nedeni ise 38 yaşındaki Düşes'in giderek zayıflayıp bir deri bir kemir kalması.
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İddialara göre eşini kırmak ve ona baskı yapmak istemese de Prens William, Kate Middleton'ın bu kadar zayıflamasından endişe duyuyor. Düşes'in durmadan egzersiz yapması ve öğünleri atlaması, yetersiz beslenmemesi onu korkutuyor. Aileye yakın kaynakların iddiasına göre Prens William, eşinin biraz kilo almasını istiyor.
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Bütün bu yaşanan olayların ardından Kate Middleton ve Prens William'ın omuzlarındaki yük biraz daha arttı. Gelecekte tahtın sahibi olacak çiftin görevlerinin 2020 yılı içinde daha ağırlaşacağı zaten konuşuluyordu. Yaşanan olaylardan sonra çiftin sorumlulukları birkaç kat daha arttı iddialara göre.
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Birçok kişi Kate Middleton'ın aşırı zayıflığının uzun süredir dikkat çektiğini belirtip "Aslında biraz kilo alması gerektiği uzun zamandır konuşulan bir gerçek. Fakat son zamanlarda Kate'in öğün atlaması, kendi başına durmadan egzersiz yapması ve kilo kaygı kocasını endişelendiriyor" diye görüş bildiriyor.
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Prens William ile Kate Middleton, geçtiğimiz ay yapılan Noel kutlaması sırasında törene büyük çocukları Prens George ve Prenses Charlotte ile birlikte katılmıştı.
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Bu durum, Prens Andrew'nun adının karıştığı taciz skandalını unutturmak ve aileye olan sempatiyi artırmak için bir çaba olarak yorumlanmıştı.