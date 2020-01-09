Her şey o ABD'linin öldürülmesiyle başladı! ABD - İran gerilimine semboller damga vurdu
İran, ABD’nin Süleymani suikastına Irak’taki iki Amerikan üssüne füze saldırısıyla karşılık verdi. İran dini lideri Hamaney, “Amerikalılara tokat vurduk” dedi. Saldırı sonrası basın açıklaması yapan Trump, hiçbir ABD’linin hayatını kaybetmediğini söyleyerek tansiyonu düşüren mesajlar verdi. ABD ile İran arasındaki yüksek tansiyona iki tarafın da gündeme getirdiği semboller damgasını vurdu. İşte o sembollerden bazıları:
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ABD ile İran arasındaki yüksek tansiyona iki tarafın da gündeme getirdiği semboller damgasını vurdu. İşte o sembollerden bazıları:
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ABD’NİN 52 HEDEFİ
ABD Başkanı Trump, İran’ın Süleymani’nin öldürülmesine yanıt verilmesi halinde İran çıkarlarına yönelik 52 hedef belirlediklerini söyledi. Bu sayı, 1979’da Tahran’da rehin alınan 52 Amerikalıyı temsil ediyor.
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İRAN’DAN 290 YANITI
İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “52 sayısına atıfta bulunanlar 290 sayısını da hatırlasın. Asla İran ulusunu tehdit etmeyin” diye uyarıda bulundu. ABD 3 Temmuz 1988’de İran’dan Dubai gitmekte olan bir İran uçağını füzeyle vurmuş, 290 kişi ölmüştü.
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52 ADET F-35 İLE GÖSTERİ
ABD, geçtiğimiz günlerde Utah’ta yaptığı planlı hava tatbikatında pistte 52 adet F-35A tipi savaş uçağıyla ‘fil yürüyüşü’ diye adlandırılan toplu geçiti yaparak güç gösterisinde bulundu. ABD’nin 52 rakamını öne çıkarması yine manidar bulundu.
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SALDIRI SAAT 01.20’DE
Süleymani, geçen cuma günü Bağdat’ta saat 01.20’de İHA saldırısıyla öldürülmüştü. İran’ın ABD üslerine yönelik misillemesi de dün yerel saatle 01.20’de gerçekleşti.
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TRUMP’IN GİTTİĞİ ÜS
İran’ın hedef aldığı üslerden biri Irak’taki Ayn el Esad üssü. Trump, 26 Aralık 2018’de bu üssü ziyaret etmişti. Irak parlamentosu geçtiğimiz günlerde ABD askerinin ülkeden çıkarılması yönünde karar aldığında Trump, “Orada devasa ölçüde pahalı bir üs inşa ettik. geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız” ifadesini kullanmıştı.
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HER ŞEY O ABD’LİNİN ÖLDÜRÜLMESİYLE BAŞLADI
ABD-İran gerilimi, 27 Aralık’ta Kerkük’teki Amerikan üssüne Şii Hizbullah Tugayları tarafından düzenlenen saldırıda bir Amerikalı sözleşmeli personelin hayatını kaybetmesiyle bir şiddet sarmalına dönüşmeye başladı.
Kerkük’teki saldırıda Irak asıllı Amerikalı Navres Valid Hamid’in ölümüyle ABD’nin kırmızı çizgisi aşılmış oldu.
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Amerikan ordusuyla anlaşmalı olan Hamid, Arapça tercüman olarak çalışıyordu. Irak’ta doğup büyüyen Hamid, 2011 yılında ABD’ye göç etmiş, 2017 yılında ABD vatandaşı olmuş, 2 ve 8 yaşlarındaki iki çocuğu ve eşiyle California’nın Sacramento kentinde yaşamaya başlamıştı.
Hamid dün toprağa verilirken eşi Nur El Halil, ABD’de yaşamaya devam edeceğini belirterek “Artık benim dünyam iki çocuğum” dedi.