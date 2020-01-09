Her şey o ABD'linin öldürülmesiyle başladı! ABD - İran gerilimine semboller damga vurdu

HER ŞEY O ABD’LİNİN ÖLDÜRÜLMESİYLE BAŞLADI



ABD-İran gerilimi, 27 Aralık’ta Kerkük’teki Amerikan üssüne Şii Hizbullah Tugayları tarafından düzenlenen saldırıda bir Amerikalı sözleşmeli personelin hayatını kaybetmesiyle bir şiddet sarmalına dönüşmeye başladı.



Kerkük’teki saldırıda Irak asıllı Amerikalı Navres Valid Hamid’in ölümüyle ABD’nin kırmızı çizgisi aşılmış oldu.