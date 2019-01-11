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HayranlarÄ±nÄ±n gözü dünyayÄ± görmüyor: Yüzünden belli, Kate yine hamile!

HayranlarÄ±na gÃ¶re yÃ¼zÃ¼nÃ¼n rengi ve ÅŸekli bÃ¼tÃ¼n gerÃ§eÄŸi gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor.

HÃ¼rriyet Haber
11.01.2019 - 12:41 | Son GÃ¼ncelleme:
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HayranlarÄ±nÄ±n gÃ¶zÃ¼ dÃ¼nyayÄ± gÃ¶rmÃ¼yor: YÃ¼zÃ¼nden belli, Kate yine hamileNext

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin en gÃ¶zde Ã¼yelerinden biri olan Kate Middleton ile ilgili dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ hamilelik iddialarÄ±nÄ±n ardÄ± arkasÄ± kesilmiyor. Her ne kadar bu konuda resmi aÃ§Ä±klama yapÄ±lmamÄ±ÅŸ olsa da birÃ§ok hayranÄ± Kate Middleton'Ä±n yÃ¼zÃ¼ne bakarak "hamile" olduÄŸu konusunda Ä±srar ediyor.

BACKGRID UK, BARCROFT MEDIA, DEPOPHOTOSÂ 

Etiketler: kate middleton , prens william , ingiliz kraliyet ailesi

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