Ä°ngiliz kraliyet ailesinin en gÃ¶zde Ã¼yelerinden biri olan Kate Middleton ile ilgili dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ hamilelik iddialarÄ±nÄ±n ardÄ± arkasÄ± kesilmiyor. Her ne kadar bu konuda resmi aÃ§Ä±klama yapÄ±lmamÄ±ÅŸ olsa da birÃ§ok hayranÄ± Kate Middleton'Ä±n yÃ¼zÃ¼ne bakarak "hamile" olduÄŸu konusunda Ä±srar ediyor.
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