Hawking'ten hafızalara kazınan 'kıyamet' uyarıları

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ve fizikçi Einstein'ın ardından fizik dehası tüm dünyaca kabul edilen Stephen Hawking, çalışmalarıyla asla unutulmayacak. Onun evren hakkındaki görüşlerinin yanında bir de dünyayla ilgili 'kıyamet' uyarıları var ki...
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