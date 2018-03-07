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    Teröristlere ait hafıza kartlarından çıktı!

    AA'nın haberine göre uluslararası insan hakları örgütleri tarafından defalarca gündeme getirilen YPG/PKK'nın savaştırdığı çocuklara ait görüntüler, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı harekâtı sırasında ele geçirilen fotoğraf makinelerinin hafıza kartlarıyla belgelendi. Ele geçirilen fotoğraflarda okul sıralarında kalem tutma çağında 13-17 yaşındaki çocuklara, terör örgütünün silahlı eğitim verdiği görülüyor.

    AA
    07.03.2018 - 12:39 | Son Güncelleme:
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    Teröristlere ait hafıza kartlarından çıktıNext

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin, (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı harekâtının hazırlık aşamasında paniğe kapılan YPG/PKK, çocukları zorla "silah altına alma" eylemlerini artırmıştı. Bölgede ele geçirilen dokümanlar, terör örgütünün kirli yüzünü ortaya çıkardı.

    Etiketler: ypg , pkk , hafıza kartı , terörle mücadele , gündem

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