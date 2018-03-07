Teröristlere ait hafıza kartlarından çıktı!

AA'nın haberine göre uluslararası insan hakları örgütleri tarafından defalarca gündeme getirilen YPG/PKK'nın savaştırdığı çocuklara ait görüntüler, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı harekâtı sırasında ele geçirilen fotoğraf makinelerinin hafıza kartlarıyla belgelendi. Ele geçirilen fotoğraflarda okul sıralarında kalem tutma çağında 13-17 yaşındaki çocuklara, terör örgütünün silahlı eğitim verdiği görülüyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı harekâtının hazırlık aşamasında paniğe kapılan YPG/PKK, çocukları zorla "silah altına alma" eylemlerini artırmıştı. Bölgede ele geçirilen dokümanlar, terör örgütünün kirli yüzünü ortaya çıkardı.
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