Google'ın iş görüşmesinde şaşırtan soru! Bir korsan gemisinin...

Soru: Bir korsan gemisinin kaptanısınız ve ganimetin nasıl bölüneceğini oylamanız gerekiyor. Eğer mürettebatınızın yarısından fazlası sizin önerdiğiniz şekilde hazineyi paylaşırsa siz öleceksiniz. Nasıl hem hayatta kalır hem de hazineyi istediğiniz gibi paylaşabilirsiniz?