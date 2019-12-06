Google'ın iş görüşmesinde şaşırtan soru! Bir korsan gemisinin...
Google dünyanın en büyük şirketlerinden biri ve burada çalışmak pek çok kişinin hayali. Peki oldukça dolgun maaşın verildiği Google'da işe başlamak için iş görüşmesinde hangi sorularla karşılaşıyorsunuz?
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1
İşte Google'da çalışmayı bekleyenlere sorulan akıl dolu o sorular...
2
Soru: Bir okul otobüsüne ne kadar golf topu sığar?
3
Birinci sorunun cevabını bilenlerin büyük bir bölümü ‘ürün müdürü’ koltuğunu kapıyor.Cevap 660 bin top.
4
Soru: Gün içinde akrep ve yelkovan kaç kez üst üste gelir?
5
Cevabı: 22 kez
6
Soru: Seattle’daki tüm camları sildirmek için ne kadar para ödemeniz gerekir?
7
Cevabı: 10 dolar
8
Soru: Daha önce okuduğunuz 5 makaleyi neden seçtiniz?
9
Cevap: Bilmiyorum cevabı bu noktada intihar. O makaleleri neden seçtiğinizi en ince ayrıntısına kadar anlatmanız gerekiyor.
10
Soru: Akşam nerede yemek yiyelim?
11
Cevabı: “Fark etmez” dememek gerek. Aksine yönlendirici cevaplar verip gideceğiniz restorandan orada yiyeceğiniz yemeğe kadar fikrinizi beyan etmeniz gerekiyor.
12
Soru: San Fransisco için bir tahliye planı hazırlayabilir misiniz?
13
Cevabı: Bu soruya soruyla karşılık vermek gerekiyor. “Nasıl bir doğal afet için tahliye planlıyorsunuz?”
14
Soru: Bir ülkede çiftler erkek çocukları olana kadar çocuk yapmaya devam ederler. Bu ülkede kızların erkeklere oranı nedir?
15
Cevabı: ½
16
17
Soru: Bir korsan gemisinin kaptanısınız ve ganimetin nasıl bölüneceğini oylamanız gerekiyor. Eğer mürettebatınızın yarısından fazlası sizin önerdiğiniz şekilde hazineyi paylaşırsa siz öleceksiniz. Nasıl hem hayatta kalır hem de hazineyi istediğiniz gibi paylaşabilirsiniz?
18
Cevabı: Oylama yapmadan hazinenin yüzde 51’ini mürettebatınız arasında paylaşırsınız.
19
Soru: Chicago’da piyano çalan kişi vardır?
20
Cevabı: Fermi paradoksunu içeren bu sorunun yanıtı 225.