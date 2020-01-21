'Gizemli' ölüm! Risk giderek büyüyor... Peş peşe uyarılar

ÇİN YENi YILI'NDAKİ SEYAHAT YOĞUNLUĞU VİRÜSÜN YAYILMASINI ARTIRABİLİR Araştırmacılar, 2019'da Çin Yeni Yılı kutlamaları sırasında Vuhan'dan diğer ana kara şehirlerine hava, tren ve kara yoluyla seyahat eden yolcu sayısı rakamlarından yola çıkarak, bu yıl için ile 10 Ocak - 18 Şubat arasındaki seyahat yoğunluğu sırasında hastalığın ne kadar yayılabileceğini değerlendirdi.