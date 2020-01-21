'Gizemli' ölüm! Risk giderek büyüyor... Peş peşe uyarılar
Uzmanlar, Çin'de ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen "gizemli" hastalığın sebebi olarak görülen yeni bir koronavirüs salgınının hızla yayılabileceği konusunda uyardı.
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South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, Hong Kong Üniversitesinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile çalışmalar yürüttüğü Bulaşıcı Hastalık Epidemiyolojisi ve Kontrolü Merkezi tarafından yapılan çalışmada, salgının resmi olarak bildirilen rakamlardan daha fazla kişiyi etkilediği öne sürüldü.
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Yeni koronavirüsün, virüsün ortaya çıktığı Hubey eyaletinin Vuhan kentinden Çin ana karasındaki diğer 20 şehre yayıldığının kaydedildiği çalışmada, bu virüsün, yılbaşından bu yana Vuhan'da 1343, diğer 20 şehirde de 116 kişiye bulaştığı tahmininde bulunuldu.
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Çalışmada ayrıca, 31 Ocak'a kadar ana karadaki 5 büyük şehirde en az 10 yeni vakanın ortaya çıkacağı tahminine yer verildi.
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Çalışmanın lideri Profesör Gabriel Leung ve ekibi, Çin dışı ülkelerde görülen 4 vakayı temel alarak, Vuhan'daki tahmini vaka sayısını hesapladı.
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Vuhan'daki tahmini sayı, daha sonra Çin'in diğer bölgelerine yayılan vakaların sayısını hesaplamak için kullanıldı.
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ÇİN YENi YILI'NDAKİ SEYAHAT YOĞUNLUĞU VİRÜSÜN YAYILMASINI ARTIRABİLİR
Araştırmacılar, 2019'da Çin Yeni Yılı kutlamaları sırasında Vuhan'dan diğer ana kara şehirlerine hava, tren ve kara yoluyla seyahat eden yolcu sayısı rakamlarından yola çıkarak, bu yıl için ile 10 Ocak - 18 Şubat arasındaki seyahat yoğunluğu sırasında hastalığın ne kadar yayılabileceğini değerlendirdi.
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Çalışmada, salgının tek kaynağının Vuhan olacağı ve virüsün kontrol altında tutulduğu varsayımında dahi Pekin, Şanghay, Çongçing, Guangcou ve Şıncın kentlerinin her birinde, tatil dönemi öncesi ve sonrasında ortalama 2'şer vaka görülebileceği öngörüsünde bulunuldu.
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Leung, modellemenin virüse bağlı vaka sayılarının gelecek haftalarda artacağını gösterdiğini ancak salgının, önlemler alındıkça yavaş yavaş ivme kaybedeceğini belirtti.
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Halka paniğe kapılmamaları çağrısı yapan Leung, ilgili tüm sağlık çalışanlarının tetikte olması gerektiği uyarısında bulundu.
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Yeni koronavirüsten kaynaklanan salgında 6 kişi hayatını kaybetmişti
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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, koronavirüsün dün itibarıyla 77 kişide teşhis edildiğini, ülke genelinde vaka sayısının 291'e çıktığını bildirmişti.
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Yeni vakaların 72'sinin Hubey eyaletinde, 2'sinin Şanghay'da, 3'ünün Pekin'de yaşadığı ifade edilmişti.
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Zatürre benzeri hastalığa yol açan yeni koronavirüsten kaynaklanan salgında 6 kişinin hayatını kaybettiği ve bu kişilerin, Vuhan kentinden olduğu kaydedilmişti.
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Çin'de 25 Ocak itibarıyla başlayacak Çin Yeni Yılı (Bahar Bayramı) dolayısıyla tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen milyonlarca kişi için de risk oluşturuyor.
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Ulusal Sağlık Komisyonunca salgını araştırmak üzere görevlendirilen uzman ekibin lideri Zong Nanşan, dün yaptığı açıklamada, zatürre benzeri hastalığa neden olan virüsün, insandan insan geçebildiğini belirtmişti.
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Guangdong eyaletindeki 2 kişiye virüsün aile üyelerinden bulaştığının tespit edildiğini aktaran Zong, söz konusu iki kişinin, hastalığın ortaya çıktığı Vuhan kentine gitmediğini ancak aile üyelerinin bu kentten dönmesinin ardından hastalığa yakalandıklarını ifade etmişti.
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Virüsün tespit edildiği hastalarla ilgilenen bazı sağlık çalışanlarında da virüse rastlandığı bilgisi paylaşılmıştı.
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UÇAKTA GİZLİ ÇEKİM ORTAYA ÇIKTI
Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü ile ilgili dün gelen 'insandan insana bulaşıyor' açıklamasının ardından izleyeni dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı.
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Görüntülerde bir yolcu uçağına gelen özel ekiplerin tek tek uçaktakileri araması gözler önüne seriliyor.
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YOLCULARI TEK TEK TARADILAR
Gazeteci David Paulk'un twitter hesabından paylaştığı görüntüler sosyal medyada hızla yayılıyor. Görüntülerde, Wuhan'daki bir iç hat uçuşunda yolculara "koronavirüs" semptomları taraması yapılıyor.
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DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN AÇIKLAMA
Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan son dakika açıklamasında; virüsün Çin'in diğer bölgelerinde de görüleceği, ilerleyen günlerde ise büyük olasılıkla diğer ülkelere de yayılacağı ifadeleri kullanıldı.
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Yapılan resmi açıklamalarda şu ana kadar 200'den fazla kişinin salgına yakalandığı ifade ediliyor. Ancak viral hastalık uzmanları sayının 2.000'e yakın olabileceği uyarısını yapıyor.
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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Guangdong kentinde iki kişinin virüsü başka hastalardan kaptığını duyurdu. Daha önce virüsün sadece hayvandan insana bulaştığı sanılıyordu.
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Hastalık ilk olarak geçen yıl Aralık ayında, 11 milyon kişinin yaşadığı Wuhan kentinde ortaya çıkmıştı.
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Çin yeni yılı nedeniyle milyonlarca kişinin gelecek birkaç gün içerisinde seyahat etmesi bekleniyor.
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Bu süreçte salgının yayılma hızının artmasından endişe ediliyor.
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Çin dışında vakalara da rastlanmış durumda.
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Tayland'da iki, Japonya ve Güney Kore'de de birer kişinin virüse yakalandığı tespit edildi.
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Bu kişilerin kısa süre önce Wuhan'ı ziyaret ettikleri de açıklandı.