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Giyecek bir şey kalmadı!

Düşes Kate Middleton katıldığı toplantıda giydiği bu kıyafetle herkesi şoke etti.

Hürriyet Haber
09.11.2018 - 10:13 | Son Güncelleme:
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Giyecek bir şey kalmadıNext

Cambridge Düşesi Kate Middleton, bir süredir kamuoyu karşısına daha seyrek çıkıyordu. Doğum izni de bittikten sonra resmi görevlerine yeniden başlayan 36 yaşındaki Middleton, önceki akşam da kocası Prens William ile birlikte Londra'da bir etkinliğe katıldı. Üç çocuk annesi Düşes, bu etkinlik için yaptığı kıyafet tercihiyle de çok konuşuldu.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS

Etiketler: prens william , jenny peckham

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