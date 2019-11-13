Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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e Okul VBS üzerinden sınav sonuçları nasıl öğrenilir? e Okul öğrenci ve veli girişi
Ara tatil için gün sayan öğrenciler ve veliler, e okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) ziyaretlerini sıklaştırdı. Öğrenciler, öğretmenler ve velilere pek çok anlamda kolaylık sağlayan e Okul VBS girişi en çok sınav sonuçlarını görüntüleme amacıyla yapılıyor. İşte, ilk kez e Okul girişi yapacak olanlar için ‘e Okul VBS üzerinden sınav sonuçları nasıl öğrenilir?’ sorusunun yanıtı…
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1
e Okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) uzun yıllardır kullanılsa da okula yeni başlayan öğrenciler ve velileri bu sistem konusunda soru işaretleri yaşıyor. Peki, e Okul üzerinden hangi işlemler yapılıyor? e Okul VBS üzerinden sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Devamsızlık bilgisi nasıl görüntülenir? İşte, e Okul VBS ile ilgili en çok sorulan soruların yanıtları…
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E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce " https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine tıkladıktan sonra sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde yazmanız gerekiyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Bilgiler doğru girildiğinde sisteme giriş yapılıyor. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi…
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E Okul VBS’ye başarılı bir giriş sağladıktan sonra öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.E OKUL'DAN HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.