E Okul öğrenci girişi ile ortalamaya bakma nasıl yapılır? E Okul öğrenci ve öğretmen girişi!
E Okul 2020 yılını yeni tasarımı ile giriş yaptı. İçerisinde öğrenci, öğretmen ve yönetici modülleri bulunduran E Okul, Milli Eğitim Bakanlığı veritabanını kullanıyor. E Okul öğrenci girişi ile birlikte öğretmen girişi de notlar, devamsızlık bilgileri ve ortalama gibi bilgilerin girilmesi için önem arz ediyor. Ortalama hesaplama için gerekli detaylar, E Okul giriş ekranı aracılığıyla öğrenilebiliyor. Peki, E Okul öğretmen ve öğrenci girişi nasıl yapılıyor? İşte, takdir teşekkür hesaplama gibi hususların önem arz ettiği son günlerde değerli bir konumda bulunan E Okul öğrenci girişi hakkında detaylı bilgiler
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E Okul öğrenci girişi, okul duyuruları, devamsızlık bilgisi not bilgisi ve yazılı sınav ortalamaları gibi bilgileri öğrencilerle buluşturuyor. Öğrencilerin not bilgisi ekranından dönem boyunca aldıkları yazılı sınav puanları görüntülenebilirken, sınavdan alınan puanlar ise şube ortalamaları ekranından sınıf ortalamasının altında ya da üstünde olarak yorumlanabiliyor. E Okul sadece öğrenci değil öğretmenler için de önem arz ediyor. E Okul öğretmen girişi ile öğrencilere dair tüm bilgiler sisteme yükleniyor ve karneye basmak için hazır hale getiriliyor. Peki, E Okul öğrenci ve öğretmen girişi nasıl yapılır? İşte, öğrenci ve öğretmen girişi hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler
E OKUL ORTALAMA HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
E Okul ortalama hesaplama işlemi, çok basit bir matematik hesabıyla gerçekleştirilebiliyor. Öğrenci, 2 yazılısı olan bir ders için 2 adet de sözlü puanı alıyorsa, aldığı tüm notları toplayıp 4'e bölerek ortalamasını elde edecektir.E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI
E Okul öğrenci girişi ile birlikte öğretmen ve yönetim girişi ile de okulların kapanmasına çok az bir süre kala araştırılmaya başlandı. E Okul öğrenci girişi aracılığıyla ilk dönem boyunca aldıkları notlar görüntüleyebilecek olan öğrenciler, karnelerini almadan önce tüm detayları görüntüleyebilecek. Öğrencilerin görüntüleyeceği detaylar arasında devamsızlık bilgisi, sınav bilgileri, haftalık ders programı, yazılı ortalamaları gibi detaylar da yer alacak. E Okul öğrenci girişi MEB.gov.tr üzerinden gerçekleştirilebilecek. Öğrenciler, yenilenen E Okul VBS ekranı aracılığıyla giriş işlemlerini daha basit ve daha sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilecek. Aynı zamanda E Okul girişi, takdir teşekkür hesaplama işlemleri için de önemli bir ekran olacak. İşte, 2020 yılına yeni bir arayüz ile giriş yapan MEB'in E Okul giriş ekranı hakkında detaylı bilgiler
E-Okul öğrenci giriş ekranı, TC Kimlik Numarası, öğrenci numarası ile açılabilmektedir. Ek olarak, sonraki ekranda öğrencinin doğum tarihi gibi bilgiler de istenebilmektedir.
E-OKUL yönetim bilgi sistemi içerisinde yer alan menüden aşağıdaki bilgilere erişmek mümkün;
Bakanlık/MEM İşlemleri Okul Öncesi Çocuk İşlemleri Okul Öncesi Kurum İşlemleri İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri İlkokul-Ortaokul Öğrenci İşlemleri Ortaöğretim E-Kayıt Ortaöğretim Kurum İşlemleri Sınav İşlemleri Yönetici Modülü Rapor Listesi
E Okul veli bilgilendirme sistemi, öğrenciler için kritik bir önem arz etmeye devam ediyor.
Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu.
Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.
Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.
Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.
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Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.
Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.