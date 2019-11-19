BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesinin Kilyos'taki SarÄ±tepe KampÃ¼sÃ¼, rÃ¼zgardan elde ettiÄŸi enerjiyle kendi ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan dÃ¼nyada "ilk ve tek" Ã¼niversite kampÃ¼sÃ¼ olurken, yosun laboratuvarÄ±nda uÃ§aklar iÃ§in jet yakÄ±tÄ± Ã¼retilecek.
Bir sÃ¼redir merakla beklenen 2019 engelli atamalarÄ± iÃ§in aÃ§Ä±klama geldi. 2313 iÅŸÃ§i alÄ±mÄ± yapacaklarÄ±nÄ± duyuran Aile, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Zehra ZÃ¼mrÃ¼t SelÃ§uk, engelli atamalarÄ±na iliÅŸkin sorularÄ± da yanÄ±tsÄ±z bÄ±rakmadÄ±. Peki, 2019 engelli atamalarÄ± ne zaman yapÄ±lacak?