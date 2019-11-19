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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Magazin
19 KasÄ±m 2019 - 10:04,

DüÅŸes dekoltesi

Sahneye Ã§Ä±kmadÄ± ama yÄ±llÄ±k geleneksel gÃ¶steriye damgasÄ±nÄ± vurdu. < br>
BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS

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Ä°ngiliz kraliyet ailesinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± en Ã¶nemli etkinliklerden biri dÃ¼n gece Londra Palladium'da gerÃ§ekleÅŸti.

BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS

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Royal Variety Performance, Londra Palladium'da gerÃ§ekleÅŸti. Gecenin en Ã§ok dikkat Ã§eken katÄ±lÄ±mcÄ±sÄ± ise ailenin bÃ¼yÃ¼k gelini Cambridge DÃ¼ÅŸesi Kate Middleton oldu. Yani bir baÅŸka deyiÅŸle kural yine bozulmadÄ±.

BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERSÂ

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Prens William ile Kate Middleton geceye, kraliyet ailesini temsilen katÄ±ldÄ±. Bu Ã§iftin bu etkinliÄŸe Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ katÄ±lÄ±ÅŸÄ±. Middleton ve Prens daha Ã¶nce 2014 ve 2017'de aynÄ± etkinliÄŸe konuk olmuÅŸtu.

BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERSÂ

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Evlendikten sonra bir moda ikonuna dÃ¶nÃ¼ÅŸen Middleton, Ã§ok sevdiÄŸi Alexander McQueen imzalÄ± bir elbise giydi. GÃ¶ÄŸÃ¼s kÄ±smÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra sÄ±rt dekoltesi ile de dikkat Ã§eken elbise genellikle beÄŸeni topladÄ±.br>
BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERSAncak elbisenin astarÄ±nÄ±n ten rengi, Ã¼zerindeki dantelin siyah olmasÄ± bazÄ± moda yorumcularÄ±nÄ± pek de hoÅŸnut etmedi.

BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS

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Kate Middleton'Ä±n bazÄ± hayranlarÄ± da geÃ§en yÄ±l BAFTA tÃ¶reninde giydiÄŸi kÄ±yafeti hatÄ±rlatarak "KeÅŸke bu kadar klasik giyinmek yerine yine Ã¶yle bir elbise giyseydi" yorumunu yaptÄ±.

BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS

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Â Ã‡ift, kendileri iÃ§in ayrÄ±lan Ã¶zel locada oturarak sahnelenen gÃ¶steriyi izledi.

BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS

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BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS

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BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS

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BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS

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BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS

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BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS

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BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS

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BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS

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BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS

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BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS

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Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n sorunlarÄ±na yosunla Ã§Ã¶zÃ¼m arÄ±yorlar

BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesinin Kilyos'taki SarÄ±tepe KampÃ¼sÃ¼, rÃ¼zgardan elde ettiÄŸi enerjiyle kendi ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan dÃ¼nyada "ilk ve tek" Ã¼niversite kampÃ¼sÃ¼ olurken, yosun laboratuvarÄ±nda uÃ§aklar iÃ§in jet yakÄ±tÄ± Ã¼retilecek.

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