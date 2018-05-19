Düğüne eski elbiseyle gitti

Prens Harry ile Meghan Markle'ın hayatını birleştirdiği törende gelinlik kadar merak uyandıran bir başka konu daha vardı: Bir moda ikonu olarak kabul edilen Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın ne giyeceği. Aslına bakılırsa çok ilginç bir kıyafet giymedi Middleton ama en az gelin Markle kadar konuşulmayı başardı.
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