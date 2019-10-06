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    DGS ek tercih başvurusu için yarın son gün – Ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) ek yerleştirme tercih işlemleriyle ilgili süreç yarın 23.59'da sona erecek. DGS ek tercihlerine başvuruda bulunan adayların gözü kulağı ÖSYM’nin resmi sayfasında. DGS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak. Adaylara yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecek. Peki, DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Hürriyet Haber
    06.10.2019 - 16:01 | Son Güncelleme:
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    DGS ek tercih başvurusu için yarın son gün – Ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacakNext



    Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmalarına olanak tanıyan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) merkezi yerleştirme işlemleri 4 Eylül 2019 tarihinde tamamlanmış, gözler ek tercih sürecine çevrilmişti. DGS ek tercihleri 7 Ekim Pazartesi günü sona erecek.

    Tercihler, 23.59’a kadar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.trinternet adresinden bireysel olarak, TC kimlik numaraları ve şifreleriyle elektronik ortamda yapılacak. Postayla gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacak. Ek yerleştirme için tercih ücreti 20 TL olacak. Adaylar, tercih ücretini 8 Ekim saat 23.59’a kadar internet üzerinden yatırabilecek. Süresi içinde ücretini yatırmayan adayların yaptığı tercihler geçersiz sayılacak.

    EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Geçtiğimiz yıl 11-16 Ekim 2018 tarihleri arasında alınan DGS ek tercih işlemlerinin sonuçları 10 gün sonra 26 Ekim’de online sistem üzerinden açıklanmıştı. Geçtiğimiz yıl baz alındığında DGS ek tercih sonuçlarının 17 Ekim’de erişime açılması bekleniyor.

    Etiketler: DGS ek tercih başvurusu , DGS ek tercih

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