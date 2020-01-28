Deprem anında ne yapmalıyız? AFAD deprem çantası içerisinde neler olmalı?
Deprem anında yapılması gerekenler, doğru olarak uygulandığı takdirde hayati önem taşıyabilmektedir. Deprem çantası ile birlikte kurtarıcı olabilen deprem anında yapılması gerekenler, AFAD, AKOM, DASK gibi kurumların internet siteleri üzerinden kolayca görüntülenebiliyor. Peki, deprem anında ne yapılmalı? İşte, deprem anında yapılması gerekenler ile birlikte deprem çantası hazırlama süreci hakkında detaylı bilgiler
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1
Deprem anında yapılması gerekenler ve deprem çantasında olması gerekenler, çok sayıda sismik hareketlerin olduğu son günlerde pek çok kişinin gündemindeki önemli maddeler arasında yer almaya başladı. Deprem çantası içerisinde temel gıda maddeleri dışında evrak gibi detaylara da yer vermesi gereken vatandaşlar, bu aşamada AFAD ve AKUT gibi kurumların önerdiği malzeme listesinden faydalanabilecek. Peki, deprem anında yapılması gerekenler nelerdir? İşte, birçok kişinin merakla araştırdığı deprem çantasında olması gerekenler ve deprem anında yapılması gerekenler için uzmanlardan bazı öneriler
DEPREM ANINDA NE YAPILMALI?
DEPREM ANINDA BİNA İÇERİSİNDEYSENİZ;
Kesinlikle panik yapılmamalıdır.
Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.
Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.
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2
Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.
Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN, Düşmemek için sabit bir yere TUTUNMerdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.
Balkona çıkılmamalıdır.
Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.
3
Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.
Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.
Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.
Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.
Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.
4
Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.
Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.
Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.
Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.
5
DEPREM ANINDA AÇIK ALANDAYSANIZ;
Enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan, diğer binalardan ve duvar diplerinden uzaklaşılmalıdır. Açık arazide çömelerek etraftan gelen tehlikelere karşı hazırlıklı olunmalıdır.
Toprak kayması olabilecek, taş veya kaya düşebilecek yamaç altlarında bulunulmamalıdır. Böyle bir ortamda bulunuluyorsa seri şekilde güvenli bir ortama geçilmelidir.
6
Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı tedbirli olunmalıdır.
Toprak altındaki kanalizasyon, elektrik ve gaz hatlarından gelecek tehlikelere karşı dikkatli olunmalıdır.Deniz kıyısından uzaklaşılmalıdır.
7
DEPREM ANINDA ARAÇ KULLANIYORSANIZ;
Sarsıntı sırasında karayolunda seyir halindeyseniz;
- Bulunduğunuz yer güvenli ise; yolu kapatmadan sağa yanaşıp durulmalıdır. Kontak anahtarı yerinde bırakılıp, pencereler kapalı olarak araç içerisinde beklenmelidir. Sarsıntı durduktan sonra açık alanlara gidilmelidir.
- Araç meskun mahallerde ya da güvenli bir yerde değilse (ağaç ya da enerji hatları veya direklerinin yanında, köprü üstünde vb.); durdurulmalı, kontak anahtarı üzerinde bırakılarak terk edilmeli ve trafikten uzak açık alanlara gidilmelidir.
8
Sarsıntı sırasında bir tünelin içindeyseniz ve çıkışa yakın değilseniz; araç durdurulup aşağıya inilmeli ve yanına yan yatarak ayaklar karına çekilip, ellerle baş ve boyun korunmalıdır. (ÇÖK-KAPAN-TUTUN)
Kapalı bir otoparkta iseniz; araç dışına çıkılıp, yanına yan yatarak, ellerle baş ve boyun korunmalıdır. Yukarıdan düşebilecek tavan, tünel gibi büyük kitleler aracı belki ezecek ama yok etmeyecektir. Araç içinde olduğunuz takdirde, aracın üzerine düşen bir parça ile aracın içinde ezilebilirsiniz.
9
METRODA VEYA DİĞER TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDAYSANIZ:
Gerekmedikçe, kesinlikle metro ve trenden inilmemelidir. Elektriğe kapılabilirsiniz veya diğer hattan gelen başka bir metro yada tren size çarpabilir.
Sarsıntı bitinceye kadar metro ya da trenin içinde, sıkıca tutturulmuş askı, korkuluk veya herhangi bir yere tutunmalı, metro veya tren personeli tarafından verilen talimatlara uyulmalıdır.
10
Deprem çantanızda mümkün olduğunca önemli belgelerinize yer vermeye gayret gösterin;
Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri Zorunlu Deprem Poliçesi Diplomalar Pasaport, banka cüzdanı vb. Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
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HİJYEN MALZEMELERİ
Sabun ve Dezenfektanlar Diş fırçası ve macunu Islak mendil Tuvalet kâğıdı Hijyenik ped
12
DİĞER MALZEMELER
İlk yardım çantası Uyku tulumu veya battaniye Çakı, düdük, küçük makas Kâğıt, kalem Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)