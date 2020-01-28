Deprem anında ne yapmalıyız? AFAD deprem çantası içerisinde neler olmalı?

Deprem anında yapılması gerekenler ve deprem çantasında olması gerekenler, çok sayıda sismik hareketlerin olduğu son günlerde pek çok kişinin gündemindeki önemli maddeler arasında yer almaya başladı. Deprem çantası içerisinde temel gıda maddeleri dışında evrak gibi detaylara da yer vermesi gereken vatandaşlar, bu aşamada AFAD ve AKUT gibi kurumların önerdiği malzeme listesinden faydalanabilecek. Peki, deprem anında yapılması gerekenler nelerdir? İşte, birçok kişinin merakla araştırdığı deprem çantasında olması gerekenler ve deprem anında yapılması gerekenler için uzmanlardan bazı öneriler



DEPREM ANINDA NE YAPILMALI?



DEPREM ANINDA BİNA İÇERİSİNDEYSENİZ;



Kesinlikle panik yapılmamalıdır.



Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.



Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.



Detaylar için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...