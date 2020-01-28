Corona virüsü nedir, neden ismi Corona? Nasıl bulaşır ve belirtileri neler? İşte son durum ve detaylar

NE KADAR ÖLÜMCÜL? Bazı uzmanlar bu yeni tip coronavirüsünün akrabası SARS kadar ölümcül olmadığını iddia ediyor. SARS 2002-2003 yılları arasında yine Çin'den dünyaya yayılmış ve 800'e yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Geniş kitlelere yayılmayan MERS ise daha ölümcüldü, enfekte olanların üçtü berini öldürdü.