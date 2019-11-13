Bu fotoğrafla fenomen olmuştu! Ve ilk kez açıkladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBu fotoğrafla fenomen olmuştu! Ve ilk kez açıkladı
GeriDünya Bu fotoğrafla fenomen olmuştu! Ve ilk kez açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Instagram
13 Kasım 2019 - 01:02,

Bu fotoğrafla fenomen olmuştu! Ve ilk kez açıkladı

Sosyal medya fenomeni vücut geliştirme sporcusu Yuan Herong ilk kez konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Çinli kadın vücut geliştirme sporcusu Yuan Herong, geçtiğimiz haftalarda, sosyal medya hesabındaki paylaşımları ile internette viral haline gelmişti.

2

Vücut geliştirme ve fitness yarışmalarına da katılan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Yuan Herong yaşadığı süreci ve yaşamına dair bazı detayları anlattı.

3

Model olarak çalıştığını söyleyen Yuan Herong asıl mesleğinin doktorluk olduğunu belirtti.

4

Efsane video oyunu Street Fighter'daki Chun-Li karakterine benzetilen Yuan Herong, vücut geliştirme sporunu bir tür hobi olarak tanımladı.

5

31 yaşındaki sporcu fenomen düzenli olarak ağırlık ve kardiyo çalıştığını ve bunun kendisi için bir rutin haline geldiğini ifade etti.

6

Oldukça kaslı görünüme sahip ve vücut yağı oranı son derece düşük olan Yuan Herong, profesyonel olarak vücut geliştirme ile uğraşmayı düşünmediğini vurguladı.

7

Yuan Herong'un spor hocası Zhang Wei, 31 yaşındaki Çinli sporcunun profesyonel yarışlara katılmasını istiyor.

8

Haftada 4-5 gün profesyonel vücut geliştirme sporcusu Zhang Wei gözetiminde spor yaptığını belirten Yuan Herong'un antrenman programı ağırlık, şınav ve esneme hareketlerinden oluşuyor.

9

Yuan Herong antrenman yaptığı anlara dair görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşıyor.

10

İşte o paylaşımlardan bazıları...

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
İLGİLİ GALERİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan coşkuyla karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'da konaklayacağı Willard Hotel'e gelişinde, Türk vatandaşlarının sevgi gösterileriyle karşılandı.

AA /
İLGİLİ GALERİLER

Araç plakaları için yeni dönem

Araç plakaları teknolojiye uyuyor; bakın yollarda artık ne göreceğiz?

hurriyet.com.tr / ÖZEL - AFP /