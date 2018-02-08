Cemil İpekçi, vücudunu sigortalattı

Vücudunun değişik bölgelerini sigortalatan ünlüler arasına, ünlü modacı Cemil İpekçi de girdi. Hollanda’nın Rotterdam şehrinde yaşayan İpekçi’nin tüm vücudu, Almanya merkezli bir sigorta şirketi tarafından sigortalandı.
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