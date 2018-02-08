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    Cemil İpekçi, vücudunu sigortalattı

    Vücudunun değişik bölgelerini sigortalatan ünlüler arasına, ünlü modacı Cemil İpekçi de girdi. Hollanda’nın Rotterdam şehrinde yaşayan İpekçi’nin tüm vücudu, Almanya merkezli bir sigorta şirketi tarafından sigortalandı.

    İHA
    08.02.2018 - 13:39 | Son Güncelleme:
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    Cemil İpekçi, vücudunu sigortalattıNext

    Fiziksel görüntüsünü korumaya büyük özen gösteren özellikle ünlü kadınların başvurduğu sigortalatma yöntemine, ünlü modacı Cemil İpekçi de başvurdu.

    Etiketler: cemil ipekçi , Sigorta , ALMANYA , Hollanda

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