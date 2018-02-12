Burada kadınlar erkeklere başlık parası ödüyor!

Kalaş Kabilesi, Pakistan-Afganistan sınırı arasında 3 bin metrelik dağların arasında yaşıyorlar. Bu kabilede kadınlar erkeklere başlık parası ödüyor ve istedikleri zaman eş değiştirme imkanına sahip...
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