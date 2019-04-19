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    Haberler >Teknoloji>Bu listeyi kontrol edin! Kullandığınız telefonunuz var mı?

    Bu listeyi kontrol edin! Kullandığınız telefonunuz var mı?

    Google'ın en yeni işletim sistemi Android Pie telefonları baştan sona değiştiriyor, bambaşka bir görüntü verdiği gibi yepyeni özellikleri de beraberinde getiriyor. Peki kullandığınız telefon değişecek mi?

    hurriyet.com.tr / ÖZEL
    19.04.2019 - 07:39 | Son Güncelleme:
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    Bu listeyi kontrol edin Kullandığınız telefonunuz var mıNext

    Hemen şimdi kontrol edin! İşte yeni güncellemeyi alacak ve değişime uğrayacak telefonlar...

    Etiketler: güncelleme

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