Bu listeyi kontrol edin! Kullandığınız telefonunuz var mı?
Google'ın en yeni işletim sistemi Android Pie telefonları baştan sona değiştiriyor, bambaşka bir görüntü verdiği gibi yepyeni özellikleri de beraberinde getiriyor. Peki kullandığınız telefon değişecek mi?
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