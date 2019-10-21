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    Bu balonlar havayı tahmin ediyor

    Türkiye'nin 9 noktasından her gün gökyüzüne salınan meteoroloji balonları, atmosferin her bir katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin verileri anlık olarak tahmin merkezlerine bildirerek, hava tahmini oluşturulmasında önemli rol oynuyor. Meteoroloji balonlarının gökyüzüne bırakılma anı havadan görüntülendi.

    İHA
    21.10.2019 - 10:06 |Son Güncelleme:
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    Bu balonlar havayı tahmin ediyorNext

    Etiketler: hava durumu , balon , son dakika haberler

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