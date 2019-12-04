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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Hurriyet.com.tr / Fotoğraflar: AP / Alamy
04 Aralık 2019 - 16:52,

Birçok kişi bu özelliği bilmiyor! Sadece Android telefonlarda var

Android telefon kullanımı yaygın olmasına rağman birçok kullanıcının gizli özelliklerden haberi yok.

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Fakat, bu özellikler o kadar işinize yarayacak ki... İşte Android telefonların bilinmeyen özellikleri...

2Daha hızlı mesaj yazmak için parmağınızı harflerin üzerinde gezdirin

Daha hızlı mesaj yazmak için parmağınızı harflerin üzerinde gezdirin

Google klavye ve diğer pek çok klavye uygulamasında bulunan bu özellik ile mesaj ve notlarınızı daha hızlı oluşturabilirsiniz.

3 Yüz tanıma kilidi

Yüz tanıma kilidi

Yüz tanıma kilidi her telefonda yer almasa da çok satılan markaların birçok cihazında mevcut. Geriye sadece cihazınıza fotoğrafınızı tanımlamak kalıyor.

4Uygulama veya oyunların ekran görüntüsünü alın

Uygulama veya oyunların ekran görüntüsünü alın

Android işletim sistemli bir telefonunuz varsa her an ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ekran görüntüsü alma işlemi cihazdan cihaza farklılık gösterebiliyor. Fakat, bunun için tek yapmanız gereken, "Power + Ses Azaltma" veya "Home + Power" gibi kombinasyonları kullanarak aynı anda 2 veya 3 tuşa aynı anda basmak.

5İnternet paketinizi aşmamak için kendi kotanızı oluşturun

İnternet paketinizi aşmamak için kendi kotanızı oluşturun

Artık telefonlar internetsiz olmuyor. WiFi bağlantısı olmadığı zamanlarda video izlemek gibi eylemler internet paketinizin hızla dolmasına neden olabilir. Veri kullanımını sınırlamak isterseniz Ayarlar > Veri Kullanımı adımlarını takip ederek grafikteki çubuğu sürükleyin ve sınırınızı belirleyin.

6Avucunuzla yapabileceğiniz tek bir hareketle telefonunuzu sessize alın veya ekran görüntüsü çekin

Avucunuzla yapabileceğiniz tek bir hareketle telefonunuzu sessize alın veya ekran görüntüsü çekin

Eğer Samsung markalı bir telefonunuz varsa bu özelliği kullanabilirsiniz. Telefonunuzun Ayarlar bölümünden Hareketler ve İşaretler seçeneğini seçerek istediğiniz özelliği aktif hale getirin.

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8Fotoğraflarınızı ve videolarınızı slayt ya da film haline getirin

Fotoğraflarınızı ve videolarınızı slayt ya da film haline getirin

Android cihazınıza Google+ yükleyin. Fotoğraflar uygulaması ile fotoğraf ve videolarınızı kolayca bir filme dönüştürün. Ayrıca müzik veya çeşitli efektler de ekleyerek paylaşımlarınız daha eğlenceli olabilir.

9Googleda konuşarak arama yapın

Google'da konuşarak arama yapın

Google işletim sistemi Android cihazların arama motorunu kullanmasını kolaylaştırıyor. Google'da arama yapmak isterseniz mikrofon simgesine dokunarak konuşun.

10Bilgisayarınızda veya diğer cihazlarınızda açık olan Google Chrome sekmelerini görün

Bilgisayarınızda veya diğer cihazlarınızda açık olan Google Chrome sekmelerini görün

Google Chrome'da hangi cihazdan oturum açarsanız açın diğer cihazlardaki sekmeleri görebilirsiniz. Telefonunuzda bulunan Chrome uygulaması ile bilgisayarınızda açtığınız sekmeleri görüntülemek için menüden "Son sekmeler" seçeneğine gitmeniz yeterli.

11Telefonunuzu ekrana bakarak aktif hale getirin

Telefonunuzu ekrana bakarak aktif hale getirin

Sadece Samsung cihazlarda bulunan bu özellik, telefonunuza baktığınız süre boyunca ekranın kapanmasını önlüyor. Smart Screen olarak yer alan bu özelliği aktif hale getirmek için Ayarlar > Ekran > Akıllı Duraklatma adımlarını takip edebilirsiniz.

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