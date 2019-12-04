Birçok kişi bu özelliği bilmiyor! Sadece Android telefonlarda var

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Birçok kişi bu özelliği bilmiyor! Sadece Android telefonlarda var
Androidtelefon kullanımı yaygın olmasına rağman birçok kullanıcının gizli özelliklerden haberi yok.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Fakat, bu özellikler o kadar işinize yarayacak ki... İşte Android telefonların bilinmeyen özellikleri...
2
Daha hızlı mesaj yazmak için parmağınızı harflerin üzerinde gezdirin
Google klavye ve diğer pek çok klavye uygulamasında bulunan bu özellik ile mesaj ve notlarınızı daha hızlı oluşturabilirsiniz.
3
Yüz tanıma kilidi
Yüz tanıma kilidi her telefonda yer almasa da çok satılan markaların birçok cihazında mevcut. Geriye sadece cihazınıza fotoğrafınızı tanımlamak kalıyor.
4
Uygulama veya oyunların ekran görüntüsünü alın
Android işletim sistemli bir telefonunuz varsa her an ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ekran görüntüsü alma işlemi cihazdan cihaza farklılık gösterebiliyor. Fakat, bunun için tek yapmanız gereken, "Power + Ses Azaltma" veya "Home + Power" gibi kombinasyonları kullanarak aynı anda 2 veya 3 tuşa aynı anda basmak.
5
İnternet paketinizi aşmamak için kendi kotanızı oluşturun
Artık telefonlar internetsiz olmuyor. WiFi bağlantısı olmadığı zamanlarda video izlemek gibi eylemler internet paketinizin hızla dolmasına neden olabilir. Veri kullanımını sınırlamak isterseniz Ayarlar > Veri Kullanımı adımlarını takip ederek grafikteki çubuğu sürükleyin ve sınırınızı belirleyin.
6
Avucunuzla yapabileceğiniz tek bir hareketle telefonunuzu sessize alın veya ekran görüntüsü çekin
Eğer Samsung markalı bir telefonunuz varsa bu özelliği kullanabilirsiniz. Telefonunuzun Ayarlar bölümünden Hareketler ve İşaretler seçeneğini seçerek istediğiniz özelliği aktif hale getirin.
7
8
Fotoğraflarınızı ve videolarınızı slayt ya da film haline getirin
Android cihazınıza Google+ yükleyin. Fotoğraflar uygulaması ile fotoğraf ve videolarınızı kolayca bir filme dönüştürün. Ayrıca müzik veya çeşitli efektler de ekleyerek paylaşımlarınız daha eğlenceli olabilir.
9
Google'da konuşarak arama yapın
Google işletim sistemi Android cihazların arama motorunu kullanmasını kolaylaştırıyor. Google'da arama yapmak isterseniz mikrofon simgesine dokunarak konuşun.
10
Bilgisayarınızda veya diğer cihazlarınızda açık olan Google Chrome sekmelerini görün
Google Chrome'da hangi cihazdan oturum açarsanız açın diğer cihazlardaki sekmeleri görebilirsiniz. Telefonunuzda bulunan Chrome uygulaması ile bilgisayarınızda açtığınız sekmeleri görüntülemek için menüden "Son sekmeler" seçeneğine gitmeniz yeterli.
11
Telefonunuzu ekrana bakarak aktif hale getirin
Sadece Samsung cihazlarda bulunan bu özellik, telefonunuza baktığınız süre boyunca ekranın kapanmasını önlüyor. Smart Screen olarak yer alan bu özelliği aktif hale getirmek için Ayarlar > Ekran > Akıllı Duraklatma adımlarını takip edebilirsiniz.