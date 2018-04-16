Bir yatak odasını geleneğini yıktılar

Şu sıralar üçüncü bebeklerini bekleyen, ailelerini kısa sürede genişleten Prens William ve Kate Middleton, buna rağmen 200 yıllık bir tabuyu deviren ilk kraliyet çifti olarak tarihe geçti. Ne mi bu gelenek?
Fotoğraflar: Backgrid UK, Backgrid USA, Pacific Coast
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