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Bir millet darbecilere böyle direndi

Haberi alır almaz kendilerini sokağa attılar; köprülerde, meydanlarda, havaalanlarında darbecilerin karşısına dikildiler. Tankların önüne yattılar, silahlara göğüs gerdiler... Darbeye ‘Dur’ dediler. Yaralandılar, hayatlarını yitirdiler. Ama darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığından emin olana dek sokakları terk etmediler. Birbirinden etkileyici fotoğraflarla bu direnişe tanıklık ettik. İşte tarihe kalacak olan bu karelerden bazıları...

Umut Veis
14.07.2017 - 17:00 |Son Güncelleme:
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Bir millet darbecilere böyle direndiNext

Haberi alır almaz kendilerini sokağa attılar; köprülerde, meydanlarda, havaalanlarında darbecilerin karşısına dikildiler. Tankların önüne yattılar, silahlara göğüs gerdiler... Darbeye ‘Dur’ dediler. Yaralandılar, hayatlarını yitirdiler. Ama darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığından emin olana dek sokakları terk etmediler. Birbirinden etkileyici fotoğraflarla bu direnişe tanıklık ettik. İşte tarihe kalacak olan bu karelerden bazıları...

Etiketler: 15 Temmuz , 15 Temmuz'un birinci yıl dönümü , Darbe Girişimi
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