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Haberler >Teknoloji>Bilim ve teknoloji dünyasının bilmediğiniz yüzü

Bilim ve teknoloji dünyasının bilmediğiniz yüzü

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Hürriyet Haber
12.01.2018 - 16:45 | Son Güncelleme:
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Bilim ve teknoloji dünyasının bilmediğiniz yüzüNext

Bir canlı düşünün ki yıllarca uyuyabiliyor, besine ihtiyaç duymuyor! Bir uçak düşünün ki yıllar önce havalandı, daha onun hızına yetişebilen yok! İşte bilim ve teknoloji dünyasından kimsenin bilmediği şaşırtan olaylar...

Etiketler: bilim , teknoloji , uzay

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