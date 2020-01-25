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Haber Giriş: 25 Ocak 2020 - 12:08, /

Banu Alkan: Hülya Avşar benden sonra gelir

Banu Alkan önceki gece Etiler’de görüntülendi.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Bomonti’deki bir mekanda sahne alan, ardından Etiler Saruhan’da arkadaşlarıyla yemek yiyen Banu Alkan, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Dizi teklifleri aldığını söyleyen sanatçı, “Hep teklif var ama ben dizi yapmıyorum. Genç kızlığımı yaşayamadım film çekmekten” dedi.

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Banu Alkan, hayatını anlatan bir film çekeceğini de açıkladı: “Kendi hayatımı film yapacağım. Yönetmenliğini de ben üstleneceğim.”

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Alkan’a Hülya Avşar’ın “Türkiye’nin en güzel kadını benim” açıklaması soruldu. Sanatçının yorumu “Hülya Avşar’a bir türlü öğretemedim; o Banu Alkan’dan sonra gelir” oldu.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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