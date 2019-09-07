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    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>Balık alışverişinin en iyi 10 adresi

    Balık alışverişinin en iyi 10 adresi

    Av yasağı geçen pazar sona erdi. Balık sezonu başladı. Şimdi gözler tezgâhlarda... En tazesi, en bol çeşidi, en hesaplısı nerededir? Jürimize sorduk...

    Serkan Ocak / serkan.ocak@hurriyet.com.tr
    07.09.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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    Balık alışverişinin en iyi 10 adresiNext

    Av yasağı geçen pazar sona erdi. Balık sezonu başladı. Şimdi gözler tezgâhlarda... En tazesi, en bol çeşidi, en hesaplısı nerededir? Jürimize sorduk...

    Akademisyen, gastronomi yazarı, işletmeci ve Influencer’lardan oluşan büyük jüri seçti

    Prof. Dr. Bayram Öztürkİstanbul Üni. Su Bilimleri Fak. öğretim üyesi
    Prof. Dr. Cemal Turanİskenderun Tek. Üni. Deniz Bilimleri Fak. öğretim üyesi
    Müge AkgünHürriyet gastronomi yazarı
    Behzat Şahinİşletmeci
    Aynur TartanHürriyet Cumartesi yazarı
    Erdal İpekeşenDoğan Burda Ankara Temsilcisi
    Sinan HamamsarılarYemek ve seyahat influencer’ı

    Etiketler: Balık alışverişinin en iyi 10 adresi , balık sezonu

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