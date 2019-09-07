Balık alışverişinin en iyi 10 adresi

Av yasağı geçen pazar sona erdi. Balık sezonu başladı. Şimdi gözler tezgâhlarda... En tazesi, en bol çeşidi, en hesaplısı nerededir? Jürimize sorduk...
Akademisyen, gastronomi yazarı, işletmeci ve Influencer’lardan oluşan büyük jüri seçti
Prof. Dr. Bayram Öztürkİstanbul Üni. Su Bilimleri Fak. öğretim üyesi Prof. Dr. Cemal Turanİskenderun Tek. Üni. Deniz Bilimleri Fak. öğretim üyesi Müge AkgünHürriyet gastronomi yazarı Behzat Şahinİşletmeci Aynur TartanHürriyet Cumartesi yazarı Erdal İpekeşenDoğan Burda Ankara Temsilcisi Sinan HamamsarılarYemek ve seyahat influencer’ı
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.