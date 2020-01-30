Bakanlık tasarladı! İşte binanın yıkılıp yıkılmayacağını gösteren cihaz...
Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından arama- kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tasarlanan ’lazer tarayıcı cihazı’ ’kullanılıyor.
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Cihaz, ekiplerin çalıştığı noktada hızlı bir tarama yaparak diğer binalarda çökme riski olup olmadığını kontrol ediyor. Çıkan sonuçlar hızlı bir şekilde enkaz bölgesinde bulunan araca aktarılıyor.
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’OLAY YERİNDE HIZLICA TARAYABİLİYORUZ’
Sistemin ayrıntılarından bahsedenÿAfet Koordinasyon Daire Başkanı Sertaç Teksin, "Bu araç 2019 yılında Kartal’da yıkılan ve 21 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olaydan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un tasarımı ve fikir babalığını yaptığı bir aracımız. Bu araç vasıtasıyla biz herhangi bir acil durumda içindeki bütün cihazlarla olay mahalline intikal ediyoruz ve zemin, beton, demir hatta demirdeki korozyon gibi bütün özelliklerini içindeki cihazlarla herhangi laboratuvara gitmeden olay yerinde hızlıca tarayabiliyoruz."
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"Boğaziçi Üniversitesi’nden ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden hocalarımızın da tasarımlarını yaptığı bir yazılım marifetiyle buradan aldığımız verileri, buradan aldığımız verilerle üst üste koyarak binanın hızlı bir şekilde yıkılıp yıkılmayacağını, riskli olup olmadığına karar veriyoruz" dedi.
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LAZER TARAYICI CİHAZ ELAZIĞ’DA KULLANILIYOR
Teksin, tasarlanan ve kullanılan bu araç için Bakanlığın patent başvurusu yaptığını belirterek şunları söyledi:
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"Burada bu cihazı kullandık ve gerçekten çok faydasını gördük. Bu cihaz lazer tarayıcı cihazı. 130 ile 150 metre yarı çapında bulunan bütün binaların noktasal, konumsal olarak bütün verilerini saniyede 2 milyon atış yaparak kendi beyninde data alıyor ve daha sonra biz bu bölgelerde 15 dakika, yarım saat sonra değişik ölçümler yine yapıyoruz. Çeşitli açılardan aldığı o verileri, araçtaki bilgisayarda üst üste koyuyoruz. Acil yıkılacak binalar, arama- kurtarma yapılan enkazların yanındaki diğer binaları yerinde ölçerek, insanların üzerine devrilmeden önce bu cihazın verdiği risk durumuna göre biz sürekli kontrol altında tutuyoruz. Cihazın kendi içinde USB sistemi var. Bu sistemi biz aracımızdaki bilgisayara aktarıyoruz. Bilgisayarda yapmış olduğumuz diğer çalışmalarla hepsini üst üste getiriyoruz."
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AFAD: 62 kişinin tedavisine devam ediliyor
AFAD’dan yapılan yazılı açıklamada, Elazığ merkezli 6.8’lik depremin ardından hayatı normale döndürmek için yürütülen iyileştirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Enkazlardan 45 kişinin sağ, 41 kişinin ise hayatını kaybetmiş olarak çıkarılması ile arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek, "Depremin ardından hastanelere başvuran 1607 vatandaşımızdan 1546’sı taburcu edilmiş, 8’i yoğun bakım altında olan 62 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir" denildi.
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Açıklamada ayrıca, şu ana kadar bölgede büyüklüğü 4’ün üzerinde 22 artçı olmak üzere toplam 1416 artçı deprem meydana geldiği kaydedildi.
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ACİL YIKILACAK 138 BİNA TESPİT EDİLDİ
1030 teknik personel ve 5 aracın görev aldığı hasar tespit çalışmalarında, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta incelenen 22 bin 991 binadan 496’sının yıkıldığı, 5 bin 401’inin ağır, 616’sının orta ve 7960’ının az hasarlı olarak tespit edildiği açıklandı. Acil olarak yıkılacak 138 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 8 bin 380 binanın ise hasarsız olduğunun anlaşıldığı belirtildi.
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Açıklamada, Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa’da 251 personel ile oluşturulan 41 psikosoyal destek ekibinin göreve devam ettiği aktarılarak, "Bugüne kadar toplamda 1209 hane ziyareti gerçekleştirilmiş, 4537 kişiyle destek görüşmesi yapılmıştır. Bölge halkına psikolojik ve sosyal desteğin artırılması için personel sayısı 286’ya çıkarılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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AFAD, afet bölgesine ulaştırılan yardım malzemesi miktarını şu şekilde açıkladı:
"320 TIR dolusu ihtiyaç malzemesi, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye ulaştırılmıştır. Bölgeye toplam 26 bin 397 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 37 bin 598 yatak, 86 bin 318 battaniye, 3244 uyku seti, 8776 ısıtıcı, 1488 hijyen paketi, 6436 adet gıda kolisi sevk edilmiştir. Sevkine devam edilen yardımlar ile ilk 18 saatte gönderilen 5 bin civarı yatağın sayısı yaklaşık 8’e, 15 bine yakın battaniye ve 1500 civarı ısıtıcının adedi ise neredeyse 6’ya katlanmış durumdadır."