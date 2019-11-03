Bağdadi'yi yeniden 'canlandırabilirler'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraflar: AP/Reuters
03 Kasım 2019 - 02:08,
Bağdadi'yi yeniden 'canlandırabilirler'
Uzmanlar uyardı... DEAŞ, terör örgütü elebaşı Bağdadi'yi yeniden canlandırabilir
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Suriye'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.
2
Trump, "Ebubekir el-Bağdadi öldü. Bir korkak gibi öldü, kaçarak ve ağlayarak... Bağdadi kendisini üzerindeki patlayıcılı yelekle patlattı. DNA sonuçları ölen kişinin o olduğunu teyit etti." ifadelerini kullanmıştı.
3
Uzmanlardan terör örgütü elebaşı ile ilgili hayati derecede bir uyarı geldi.
4
Uzman Allibhai, DEAŞ militanlarının eski liderleri Bağdadi'yi 'ölümden döndürebileceklerini' bunu da 'deepfake' teknolojisi kullanarak yapabileceklerini belirtti.
5
Video doğrulama uzmanı Shamir Allibhai 'deepfake' teknolojisi ile daha fazla kaos yaratmak için terör öğelerinin yeniden canlandırabileceğini söyledi.
6
Allibhai, bunun ABD halkının şaşırıp Trump'ı sorgulamasına, ordunun kendi istihbaratı konusunda şüphe duymasına neden olabileceği konusunda uyardı.
7
Deepfake teknolojisi endişe verici bir oranda gelişmeye devam ediyor ve 2020 ABD seçimlerine zarar vereceğinden korkuluyor.
8
Allibhai, “Trump'tan hoşlanmıyor ya da ona güvenmiyorsanız, DEAŞ'ın liderinin hala hayatta olduğunu öne süren videoya güvenebilirsiniz" diye konuştu.
9
Kelime anlamı itibarıyla 'derin sahte' olan 'deepfake' teknolojinin tehlikelerinden biri olmaya başladı.
10
Obama gibi siyasetçilere de uygulanan 'deepfake' ile herhangi birinin fotoğrafı başka birinin vücuduna monte edilip istendiği gibi kontrol edilebiliyor.
11
Bu sebeple 'deepfake' videolar dolaşıma sokularak her konuda manipülasyon yapılabilir.