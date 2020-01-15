Avustralya yangınlarında kül olmayan gizli alan.. Özel ekip tarafından korundu!

Kean, "1994'ten önce soyunun tükenmiş olduğu düşünülen ve zarar görmesini önlemek için yeri gizli tutulan çamlar, benzeri görülmemiş bir çevre koruma görevinden faydalandı." dedi. Korunan alanla ilgili ayrıntılı bir bilimsel değerlendirme yapan ekipler bazı ağaçların hasar gördüğünü ancak türlerin hayatta kaldığını açıkladı.