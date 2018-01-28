Atatürk Havalimanı'nda unutulan ilginç eşyalar

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü (DHMİ) ve Yönetim Kurulu Başkanı Funda Ocak, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanı'nda (AHL) unutulan eşyalar hakkında bilgi paylaştı. İnanılmaz eşyalar var!
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