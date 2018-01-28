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Atatürk Havalimanı'nda unutulan ilginç eşyalar

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü (DHMİ) ve Yönetim Kurulu Başkanı Funda Ocak, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanı'nda (AHL) unutulan eşyalar hakkında bilgi paylaştı. İnanılmaz eşyalar var!

Hürriyet Haber
28.01.2018 - 17:04 | Son Güncelleme:
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Atatürk Havalimanında unutulan ilginç eşyalarNext

Bu gördüğünüz her şey uçakta unutuldu; ancak bazı eşyalar var ki uçakta ne işi var diyeceksiniz ya da böyle büyük bir şeyi insan nasıl unutur diye epey şaşıracaksınız!

Etiketler: uçak , fotoğraf makinesi

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