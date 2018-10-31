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    Haberler >Teknoloji>Apple'dan şaşırtan indirim kararı: İşte fiyatı düşen tüm cihazlar

    Apple'dan şaşırtan indirim kararı: İşte fiyatı düşen tüm cihazlar

    Apple dün gece gerçekleşen yeni iPad ve Macbook tanıtımının ardından halihazırda ülkemizde satılmakta olan modellerinin fiyatlarına indirim yaptı. İşte indirim sonrası iPhone modellerinin Türkiye'deki yeni satış fiyatları...

    Flickr
    31.10.2018 - 07:13 | Son Güncelleme:
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    Appledan şaşırtan indirim kararı: İşte fiyatı düşen tüm cihazlarNext

    Apple, yeni oyuncaklarını dünyaya tanıttığı gece Türkiye'de satışta olan mevcut iPhone, iPad, Macbook ve hatta Airpods'a kadar pek çok ürününün fiyatına indirim yaptı İşte yeni fiyatlar....

    Etiketler: iphone x , iphone 7 , telefon
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