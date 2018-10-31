Haberler >Teknoloji>Apple'dan şaşırtan indirim kararı: İşte fiyatı düşen tüm cihazlar
Apple'dan şaşırtan indirim kararı: İşte fiyatı düşen tüm cihazlar
Apple dün gece gerçekleşen yeni iPad ve Macbook tanıtımının ardından halihazırda ülkemizde satılmakta olan modellerinin fiyatlarına indirim yaptı. İşte indirim sonrası iPhone modellerinin Türkiye'deki yeni satış fiyatları...
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