Apple'da çalışmak isteyen? 15 bin TL maaş...

Apple yeni çalışanlar arıyor. Haftalar önce verdiği ilanı halen açık olan Apple, müşterileri dinleyip onlara yardımcı olacak çalışanlar arıyor. İş yerine ise belli günler haricinde gelinmesi gerekmiyor! Apple'ın çalışan aradığı ülkelerin arasında Türkiye de var!
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