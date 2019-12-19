AÖL (Açıköğretim Lisesi) sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevapları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ODSGM) adresi üzerinden erişime açıldı. Soru-cevap duyurusuyla birlikte gözler 7-8 Aralık tarihli AÖL sonuçlarına çevrildi. Peki, AÖL (Açıköğretim Lisesi) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?