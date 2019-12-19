AÖL (Açıköğretim Lisesi) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL (Açıköğretim Lisesi) 1. Dönem sınavlarının üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri artı. 7-8 Aralık tarihlerinde üç oturumda tamamlanan AÖL sınavının soruları ve cevap anahtarı online sistem üzerinden yayımlanmıştı. Peki, Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) AÖL sonuçları için bir açıklama yaptı mı?
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AÖL (Açıköğretim Lisesi) sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevapları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ODSGM) adresi üzerinden erişime açıldı. Soru-cevap duyurusuyla birlikte gözler 7-8 Aralık tarihli AÖL sonuçlarına çevrildi. Peki, AÖL (Açıköğretim Lisesi) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçları, 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleşen sınavların ardından değerlendirme sürecine tabi tutulmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne getirildi. MEB 2019-2020 iş takvimine göre, AÖL 1. dönem sonuçları 2 Ocak'ta açıklanacak.
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AÖL 2. DÖNEM İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 6 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak.2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri ise 8 Ocak - 4 Şubat 2020 tarihleri arasında olacak.