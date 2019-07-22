Annesinin çektiği pozla ortaya çıktı: Bütün dünya onun doğumunu beklemişti
Aradan tam 6 yıl geçti. Herkes haftalarca onun dünyaya gelmesini beklemişti. Kolay değil! Annesi modern çağların Külkedisi olarak anılıyordu, babası ise gerçek bir prensti. Cinsiyeti açıklanmadığı için bu konuda bahisler oynandı. Büyük büyükannesi sırf onun dünyaya gelmesi geciktiği için tatilini erteledi.
Sonunda 22 Temmuz 2013'te tüm dünyanın merakla beklenen bebek dünyaya geldi. İngiliz kraliyet ailesinin iki gözde üyesi Cambridge Düşesi Kate Middleton ile Prens William'ın ilk çocuğu, bugün 6 yaşına giriyor.
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