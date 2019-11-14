Alman arkeoloğun Çanakkale’deki 150 yıllık evi müze oluyor

Antalya’da geçtiğimiz yıl motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında metrelerce havaya fırlayan oğlu ağır yaralanan baba, geçmiş olsun beklediği otomobil sürücüsünün görülen davada şikayetçi olmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Baba, “Bir ‘geçmiş olsun’ bile demedi. Kazayla insanlar ölüyor her şey oluyor. Ben onu affedebilirdim ama bu saatten sonra hiç affetmeyeceğim” dedi.
26 yıl önce Kainat Güzeli tacını giymişti. Bugün bile güzelliğiyle çıktığı kırmızı halıda bütün bakışları üzerinde topladı.
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