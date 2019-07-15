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    Akın akın geldiler

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla organize edilen etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla arama noktalarından geçerek Devlet Konukevi önünde yer alan apron bölgesinde toplandı. Havalimanında vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

    DHA - İHA - AA
    15.07.2019 - 18:58 | Son Güncelleme:
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    Akın akın geldilerNext

    Tören alanına gelmeye çalışan vatandaşlar, metro ve güvenlik kontrol noktaları önünde yoğunluk oluştururken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

    Etiketler: Atatürk Havalimanı , son dakika haberler
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