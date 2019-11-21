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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
21 Kasım 2019 - 12:09,

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı KPSS 2019/6 personel alımı tercih kılavuzu yayımlandı!

Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı KPSS 2019/6 personel alımı başvuru ekranı, tercih kılavuzu ile birlikte erişime açıldı. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS 2019/6 tercih kılavuzu ile ortaöğretim mezunları ve lisans-ön lisans mezunları için farklı kılavuzlar yayımlandı. Peki, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı KPSS 2019/6 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, tercih süreci ve detaylı bilgiler

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Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı KPSS 2019/6 tercih kılavuzu ile sözleşmeli personel alımı yapmaya hazırlanıyor. 2018 KPSS'den puan alan kişilerin başvuruda bulunacağı KPSS 2019/6 personel alımı tercih başvurusu, kılavuz üzerindeki bilgilerin gözden geçirilmesinin ardından gerçekleştirilebilecek. İşte, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı KPSS 2019/6 tercih kılavuzu ve personel alımı başvurusu hakkında bazı bilgiler

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU

ÖSYM'nin yayımladığı KPSS 2019/6 tercih kılavuzu ile gerçekleştirilebilecek olan personel alımı başvurusu, pek çok pozisyonu kapsayacak. Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans mezunlarının başvuruda bulunabileceği bölümler, kılavuz aracılığıyla görüntülenebilecek.

Ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanları kullanılacak.

İşte, tercih süreciyle ilgili bazı bilgiler....

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Adayların bu kılavuzda sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018- KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSSpuanını almış olmaları gerekecek.

TERCİH KILAVUZLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

3TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK

TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Adaylar tercihlerini 21-27 Kasım 2019 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilecek. İnternetten tercih gönderme işlemleri 27 Kasım 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

Tercihler yapılırken, sözleşmeli pozisyonlar için “Aranan Nitelikleri” gösteren sütunlardaki koşulları dikkatle incelemek ve uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemli olacak. Uymayan kriterlere rağmen başvuranların müracaatı iptal edilebilecek.

4KPSS 2019/6 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

KPSS 2019/6 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve “ADAY İŞLEMLERİ” alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz.

BAŞVURU EKRANINA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

“ADAY İŞLEMLERİ” alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına tıkladıktan sonra size ait bazı bilgiler ekrana gelecektir. Bu bilgilerde düzeltme gereği duyuyorsanız aşağıda 3.7. maddedeki açıklamalara göre hareket ediniz. Sonra hazırlamış olduğunuz tercih listenizdeki sözleşmeli pozisyon kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız

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Mezun olduğunuz program, tercih etmiş olduğunuz sözleşmeli pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz tercih, sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Tercihlerinizi yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz.

Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “Tercihleriniz ……….. tarihinde ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada “Yazdır” alanına tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız.

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Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yerleştirme ücretini (20,00 TL) yatıracaklardır. Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 28 Kasım 2019 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 28 Kasım 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak, sistemden silinecek, bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

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