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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraflar: AFP/Reuters
13 Kasım 2019 - 01:02,

Acil durum... Herkes kaçışıyor

Avustralya'da çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınamaması üzerine Yeni Güney Galler eyaletinde acil durum ilan edildi.

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Avustralya ölümcül yangınla pençeleşiyor.

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Cuma gününden bu yana etkili olan yangınlarda birçok ev kül oldu.

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Yetkililer, Yeni Güney Galler'de 3 kişinin öldüğünü, 970 bin hektar ormanlık ve ekili alan ile 150'den fazla evin kül olduğunu bildirdi.

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Ambulans hizmetleri şefi Dominic Morgan, yaralanan 20'si itfaiyeci 100'den fazla kişinin tedavi edildiğini söyledi.

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İtfaiye görevlileri, yerleşim bölgesinde ateş yavaşlatıcıları püskürttü.

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Avustralya kontrol edilemeyen yangına karşı hazırlıklar yaparken Sydney bölgesindeki sakinlere de acil durum deklare edildi.

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Yeni Güney Galler Başbakanı Gladys Berejiklian, Sydney'in batısında Mavi Dağlar bölgesinde yangınlarla mücadele edildiği söyleyerek 2013 yılından bu yana ilk kez acil durum ilan edildiğini belirtti.

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Berejiklian, hava koşullarının, işlerin çok hızlı değişebileceği anlamına geldiğini söyledi.

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Yangından çok çarpıtıcı görüntüler ortaya çıktı.

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Bölge sakinleri kontrol edilemeyen yangından atlarını kaçırmaya çalıştı.

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İtfaiyeciler yangını kontrol altına almaya çalışırken yerleşimciler de evlerinin dışında bekledi.

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Sydney'de ateş geciktirici sıkılan bir araba dikkat çekti.

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İşte korkunç yangından görüntüler...

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