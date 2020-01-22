ABD, Ä°ran, Irak Ã¼Ã§geninde son dakika geliÅŸmeleri yaÅŸanÄ±yor... Irak, ABD elÃ§iliÄŸi saldÄ±rÄ±sÄ± iÃ§in harekete geÃ§ti. HÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor. Ä°ran'dan ise ABD'ye Ä°srail suÃ§lamasÄ± yapÄ±ldÄ±. Ä°ran medyasÄ± dikkat Ã§eken bir arabulucu iddiasÄ±nda bulunurken geriliminin seyrini deÄŸiÅŸtiren krizle ilgili BaÄŸdat yÃ¶netiminden 13 gÃ¼n sonra bomba itiraf geldi. Ä°ÅŸte tÃ¼m detaylar...
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Ä°ÅŸte KÃ¶rfez'de yaÅŸananlar...
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Irak BaÅŸbakanÄ± Adil Abdulmehdi, ABD'nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine yÃ¶nelik fÃ¼zeli saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ± ve olayla ilgili inceleme emri verdi.
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Irak BaÅŸbakanlÄ±k basÄ±n ofisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, istifa eden BaÅŸbakan Abdulmehdi'nin dÃ¼n gece YeÅŸil BÃ¶lge'de bulunan ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi yakÄ±nlarÄ±na 3 katyuÅŸa fÃ¼zesiyle dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
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AÃ§Ä±klamada, Abdulmehdi'nin saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin inceleme talimatÄ± verdiÄŸi de bildirildi.
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Irak Medya GÃ¼venlik AÄŸÄ± dÃ¼n baÅŸkent BaÄŸdat'ta hÃ¼kÃ¼met binalarÄ± ve bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliklerin bulunduÄŸu korunaklÄ± YeÅŸil BÃ¶lge yakÄ±nlarÄ±na 3 fÃ¼ze dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, saldÄ±rÄ±da Ã¶len veya yaralanan olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.Â
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EYLEMLER SÃœRÃœYOR
Irak'taki hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶stericiler, aralarÄ±nda baÅŸkent BaÄŸdat'Ä±n da bulunduÄŸu Ã¼lkedeki 18 vilayetten 9'unda yol kapatma eylemlerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
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HÃ¼kÃ¼meti kuracak ismin biran Ã¶nce belirlenmesi iÃ§in Irak yÃ¶netimine baskÄ± yapmayÄ± amaÃ§layan gÃ¶stericiler, BaÄŸdat'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Babil, Kerbela, Necef, Meysan, Musenna, Divaniye, Zikar ve Basra'da ana yol ve caddeleri lastik yakarak trafiÄŸe kapattÄ±.
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BaÅŸkentin merkeziyle iki yakasÄ±nÄ± birbirine baÄŸlayan otoban ve kÃ¶prÃ¼leri de lastik yakarak kapatan eylemciler buralardan da araÃ§ geÃ§iÅŸine izin vermiyor.
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GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ise protestoculara gaz bombasÄ± ve yer yer gerÃ§ek mermilerle mÃ¼dahale ediyor.
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2 GÃœNDE 6 Ã–LÃœM
GÃ¶sterilerde son 2 gÃ¼n iÃ§inde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin mÃ¼dahalesi sonucu 6 gÃ¶stericinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi.
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Irak BaÄŸÄ±msÄ±z YÃ¼ksek Ä°nsan HaklarÄ± KomiserliÄŸi Ãœyesi Ali BeyatlÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Son 48 saat iÃ§erisinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin mÃ¼dahalesi sonucu 6 gÃ¶sterici Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼." dedi.
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BaÄŸdat'ta 4, Kerbela ve Basra'da ise 1'er gÃ¶stericinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aktaran BeyatlÄ±, aralarÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin de bulunduÄŸu onlarca kiÅŸinin ise yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
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Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, altyapÄ± yetersizliÄŸi, iÅŸsizlik ve Ã¼lkenin iÃ§iÅŸlerine yÃ¶nelik dÄ±ÅŸ mÃ¼dahaleler gibi Ã§eÅŸitli gerekÃ§elerle hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler dÃ¼zenleniyor.
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ARABULUCU Ä°DDÄ°ASI
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammed Cevad Zarif ile Umman DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Yusuf Bin Alevi Tahran'da bir araya geldi.
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YapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Zarif ile Alevi iki Ã¼lke arasÄ±ndaki siyasi iliÅŸkileri ve bÃ¶lgedeki geliÅŸmeleri ele aldÄ±.
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Ä°ran medyasÄ±nda, Alevi'nin Tahran ile Washington arasÄ±ndaki mÃ¼zakerelerde ara bulucu olmak iÃ§in Tahran'a geldiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde haberler yer aldÄ±. Zarif ile Alevi, 17 Ocak'ta da Umman'Ä±n baÅŸkenti Muskat'ta gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. Â
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ABD'YE Ä°SRAÄ°L SUÃ‡LAMASI
Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, ABD'nin attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlarla kendi halkÄ±na zarar verdiÄŸini ve Ä°srail'in politikalarÄ±nÄ± uygulayan bir yÃ¶netim haline geldiÄŸini sÃ¶yledi.
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Ä°ran CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, baÅŸkent Tahran'da Venezuela DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jorge Arreaza ile bir araya gelen Ruhani, ABD'nin Tahran ve Karakas yÃ¶netimiyle ilgili politikalarÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.
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ABD'nin baskÄ±larÄ±na karÅŸÄ± Venezuela'nÄ±n yanÄ±nda duracaklarÄ±nÄ± belirten Ruhani, "ABD, baÄŸÄ±msÄ±z halklara ve Ã¼lkelere karÅŸÄ± hareket ediyor. Bu adÄ±mlarla kendi halkÄ±na da zarar veriyor. ABD, Ä°srail'in politikalarÄ±nÄ± uygulayan bir yÃ¶netim haline geldi." ifadelerini kullandÄ±.
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GERÄ°LÄ°M NASIL YÃœKSELDÄ°
ABD, 3 Ocak'ta Ä°ranlÄ± General KasÄ±m SÃ¼leymani ve HaÅŸdi Åžabi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ebu Mehdi MÃ¼hendis'i BaÄŸdat HavalimanÄ±'nda dÃ¼zenlediÄŸi bir hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
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Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± Ordusu da 8 Ocak'ta yine Irak topraklarÄ± Ã¼zerinde bulunan ABD'nin Ayn el-Esed Hava ÃœssÃ¼'nÃ¼ onlarca balistik fÃ¼zeyle vurduÄŸunu duyurmuÅŸtu.
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Bunun yanÄ± sÄ±ra Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, altyapÄ± yetersizliÄŸi, iÅŸsizlik ve Ã¼lkenin iÃ§ iÅŸlerine yÃ¶nelik dÄ±ÅŸ mÃ¼dahaleler gibi Ã§eÅŸitli gerekÃ§elerle hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler dÃ¼zenleniyor.
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Ä°TÄ°RAF ETTÄ°
Ä°ran Sivil HavacÄ±lÄ±k Kurumu, 8 Ocak'ta baÅŸkent Tahran Ã¼zerinde dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼len Ukrayna uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iki fÃ¼zeyle vurulduÄŸunu doÄŸruladÄ±.
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Sivil HavacÄ±lÄ±k Kurumu Kaza Ofisinin yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± ikinci Ã¶n inceleme raporunda, Ukrayna uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n kÄ±sa menzilli TOR-M1 hava savunma sisteminden fÄ±rlatÄ±lan iki fÃ¼zeyle vurulduÄŸu belirtildi.
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UluslararasÄ± Sivil HavacÄ±lÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (ICAO) kurallarÄ±na gÃ¶re kurulan kaza inceleme komisyonunun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ettiÄŸi, Ukrayna'dan da uzmanlarÄ±n inceleme ekibinde yer aldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
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TEÃ‡HÄ°ZAT Ä°STENDÄ°
Raporda ayrÄ±ca, uÃ§aÄŸÄ±n karakutusunun hafÄ±zasÄ±nÄ± okumak iÃ§in Ä°ran'da yeterli imkanlarÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± ve karakutularÄ±n Ä°ran'da analiz edilmesi iÃ§in Fransa ve ABD'den gerekli teÃ§hizatlarÄ±n istendiÄŸi ancak bu talebe henÃ¼z olumlu yanÄ±t alÄ±namadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
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Ukrayna'nÄ±n baÅŸkenti Kiev'e gitmek Ã¼zere Tahran UluslararasÄ± Ä°mam Humeyni HavalimanÄ±'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uÃ§aÄŸÄ±, 8 Ocak Ã‡arÅŸamba sabahÄ± kalkÄ±ÅŸtan kÄ±sa sÃ¼re sonra dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ, uÃ§akta bulunan 176 kiÅŸiden kurtulan olmamÄ±ÅŸtÄ±.
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Ä°ran Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 11 Ocak'ta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ukrayna Hava YollarÄ±na ait yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n "hassas askeri bir noktanÄ±n" Ã¼zerinden geÃ§erken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafÄ±ndan yanlÄ±ÅŸlÄ±kla dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
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UÃ‡AK NASIL DÃœÅžTÃœ?
Devrim MuhafÄ±zlarÄ± Ordusu, uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesinden birkaÃ§ saat Ã¶nce ABD'nin Irak'taki Ã¼slerine fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemiÅŸti.
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Ä°ran Sivil HavacÄ±lÄ±k Kurumu Kaza Ofisi Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hasan RÄ±zayifer, ilk olarak uÃ§aÄŸÄ±n karakutularÄ±nÄ±n Fransa'da analiz edileceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
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Daha sonra karakutularÄ±n Ukrayna'nÄ±n talebi Ã¼zerine Kiev'e gÃ¶nderilmesine karar verildiÄŸini duyuran RÄ±zayifer, 19 Ocak'ta ise karakutularÄ±n baÅŸka Ã¼lkeye gÃ¶nderilmesiyle ilgili karar alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.
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New York Times gazetesi, geÃ§en hafta yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Ä°ran'a ait iki fÃ¼zeyle vurulduÄŸunu gÃ¶steren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ yayÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±.