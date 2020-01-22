ABD'nin baskÄ±larÄ±na karÅŸÄ± Venezuela'nÄ±n yanÄ±nda duracaklarÄ±nÄ± belirten Ruhani, "ABD, baÄŸÄ±msÄ±z halklara ve Ã¼lkelere karÅŸÄ± hareket ediyor. Bu adÄ±mlarla kendi halkÄ±na da zarar veriyor. ABD, Ä°srail'in politikalarÄ±nÄ± uygulayan bir yÃ¶netim haline geldi." ifadelerini kullandÄ±.