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    Haberler >Teknoloji>1000 TL'ye iPhone isteyen? İşte edinmenin yolu!

    1000 TL'ye iPhone isteyen? İşte edinmenin yolu!

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    Hürriyet Haber
    07.04.2018 - 02:12 | Son Güncelleme:
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    1000 TLye iPhone isteyen İşte edinmenin yoluNext

    Scotty Allen pahalı bulduğu iPhone'u ucuza getirmek için Çin'e gitti; iPhone'un parçalarını tek tek toplamayı kafasına koydu. Çin'de en ücra köşelere kadar girdi. Sonuç ne mi oldu? İşte inanılmaz görüntüler...

    Etiketler: apple , iphone , ios , telefon

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