1000 TL'ye iPhone isteyen? İşte edinmenin yolu!

Scotty Allen pahalı bulduğu iPhone'u ucuza getirmek için Çin'e gitti; iPhone'un parçalarını tek tek toplamayı kafasına koydu. Çin'de en ücra köşelere kadar girdi. Sonuç ne mi oldu? İşte inanılmaz görüntüler...
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